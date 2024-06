Homem que matou mulher em frente à escola do filho no DF é condenado a 37 anos de prisão Vítima levou 20 golpes de chave de fenda sem conseguir se defender; feminicídio aconteceu em agosto de 2023

Homem deverá cumprir pena em regime fechado (Arquivo/ Agência Brasília)

A Justiça do Distrito Federal condenou um homem a 37 anos, 11 meses e 21 dias de prisão por matar a ex-companheira em frente à escola do filho, em São Sebastião, no DF. O crime aconteceu em agosto de 2023, e o réu deverá cumprir a pena em regime fechado.

Segundo o relato da Justiça, ao deixar o filho na escola, a vítima foi surpreendida pelo autor do crime, que deu 20 golpes de chave de fenda sem direito de defesa. O rapaz tentou fugir do local, mas foi alcançado por testemunhas que chamaram a polícia. Segundo a denúncia do Ministério Público do DF, o crime foi praticado por motivo torpe.

O homem foi levado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi autuado por feminicídio. Ele tornou-se réu em 14 de agosto do ano passado e aguardou preso até a condenação. Segundo o juiz do caso, o rapaz demonstrou alegria e debochou da situação no momento do flagrante, comprovando ter uma personalidade negativa.

A sentença também levou em consideração a exposição do filho ao episódio, o que acabou gerando constrangimento e sofrimento para a criança, já que o fato repercutiu na comunidade escolar. Além do feminicídio, o réu tem histórico de maus tratos a animais.

