Homem que matou mulher em parada de ônibus no DF é condenado a 27 anos de prisão Vítima levou golpes de foice na cabeça e no rosto, sem possibilidade de defesa; crime aconteceu em agosto de 2023

‌



A+

A-





Homem tinha histórico de violência doméstica Arquivo/Agência Brasília

O homem que matou a ex-companheira com golpes de foice em um ponto de ônibus de Ceilândia, no Distrito Federal, foi condenado a 27 anos, 10 meses e 24 dias de prisão pelo crime de feminicídio. A vítima foi atingida na cabeça, rosto e no pescoço. O réu deverá cumprir a pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.

Conforme apurado pela Justiça, o homem tinha relacionamento amoroso com a vítima desde setembro de 2022. Na data do crime, em agosto de 2023, o casal estava separado. Depois de matar a ex-companheira, o rapaz foi até a Delegacia da Mulher 2 (Ceilândia) e se entregou.

Segundo o juiz, o réu já tinha histórico de violência doméstica e as circunstâncias do crime foram graves, por ter sido executado em via pública. Para ele, o motivo do crime foi considerado torpe e com impossibilidade de defesa da mulher.

Publicidade

“Se por um lado os crimes de violência doméstica costumam ser praticados às escondidas, no interior do lar, este fato foi praticado em via pública, expondo mais ainda a vítima a vexame, mesmo no pós-morte”, afirmou o magistrado, destacando, ainda, que o filho menor estava sob guarda da vítima e dependia dela financeiramente.

Por fim, o juiz relatou que a violência decorre de situações de desigualdades estruturais e por isso deve ser “gravemente valorada nos casos concretos, porque refletem uma relação desigual e uma assimetria de poder existente entre autores e vítimas”.

Publicidade

*Sob supervisão de Bruna Lima