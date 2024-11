Homem que matou segurança no Riacho Fundo em briga de bar é encontrado e preso em Goiás Uma criança de dez anos foi baleada na cabeça e está recebendo tratamento no Hospital de Base Brasília|Do R7 14/10/2024 - 20h04 (Atualizado em 14/10/2024 - 20h53 ) twitter

Atirador foi preso em Goiás Reprodução/RECORD - 14.10.2024

Em uma ação conjunta, a PCDF (Polícia Civil do DF), PMDF (Polícia Militar do DF) e a PMGO (Polícia Militar de Goiás) localizou e prendeu na noite desta segunda-feira (14) o homem suspeito de ter matado um segurança em uma briga de bar no Riacho Fundo II. Além da vítima, outras quatro pessoas ficaram feridas e uma criança de dez anos foi baleada na cabeça.

O crime aconteceu no domingo (13), por volta de 23h20. Entre as feridas estão a mãe da criança, atingida nas costas, outras duas mulheres atingidas na perna, uma de raspão e outra com bala alojada, e uma quarta mulher atingida no braço.

A criança foi levada por populares até o quartel dos bombeiros do Recanto das Emas, onde recebeu os primeiros atendimentos antes de ser levada ao hospital. Segundo o Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde), o menino está recebendo cuidados na UTI pediátrica do Hospital de Base.

O caso é investigado pela 29ª Delegacia de Polícia. O bar passou por perícia neste domingo e os policiais ouviram outros seguranças, clientes e os proprietários do estabelecimento.

Segundo a investigação preliminar, o segurança teria barrado um dos clientes que tentou sair sem pagar. Com a abordagem, o suspeito sacou a arma e atirou contra o funcionário do bar, momento em que várias pessoas foram feridas.

Falta de fiscalização

A polícia também informou que, em análise preliminar das filmagens, foi possível notar que um funcionário do estabelecimento que fazia o controle de entrada e saída dos clientes teria permitido que o atirador entrasse no bar sem ser revistado.

O funcionário foi autuado como partícipe no homicídio consumado e nos quatro homicídios tentados, por ter faltado com o dever de vigilância. Ele está preso e vai passar por audiência de custódia