Homem suspeito de matar ex-mulher atropelada no DF é preso pela polícia militar Denúncia anônima ajudou a capturar suspeito no Setor de Chácaras Leste do Gama; crime aconteceu na noite desta terça Brasília|Do R7, em Brasília 21/08/2024 - 13h14 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem tentou atropelar ex-companheira três vezes na noite desta terça CBMDF/Divulgação - 20

O suspeito de atropelar e matar a ex-mulher na noite desta terça-feira (21) no Distrito Federal foi preso pela Polícia Militar no começo desta tarde após denúncia anônima. Segundo informações da PMDF, o homem foi encontrado no Setor de Chácaras Leste do Gama, na Quadra 50. Wallison Felipe de Oliveira, de 29 anos, foi levado para a 14ª Delegacia de Polícia (Setor Central).

O crime aconteceu por volta das 23h desta terça. Wallisson teria atropelado três vezes Juliana Barboza Soares, de 34 anos. A mulher estava acompanhada da filha e da mãe, que também foram atingidas e levadas ao hospital. A morte de Juliana, no entanto, foi declarada ainda no local do atropelamento.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime. No vídeo é possível ver o carro de Wallisson avançando sobre as três mulheres, logo depois ele retorna e atinge Juliana uma segunda vez. Outro motorista que estava na rua desce do carro para ajudar, no momento em que Wallisson volta novamente com o carro e tenta atingir pela terceira vez a ex-companheira (veja gravação abaixo).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pelo circuito de segurança, no entanto, não é possível confirmar se Wallisson atinge Juliana novamente ou se ela consegue escapar. Depois de atropelar a ex-companheira, Wallisson teria abandonado o carro e fugido a pé.

‌



O R7 tenta contato com a defesa de Wallisson. O espaço segue aberto para posicionamento.

Como pedir ajuda em caso de violência doméstica

‌



A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

- Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp) Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

- (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas PMDF - Ligue 190

- Ligue 190 Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

- (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625 Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.