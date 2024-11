Homem tenta abrir porta de avião durante voo e é contido por passageiros e tripulantes Voo tinha saído de Brasília por volta das 2h da manhã com pouso no Panamá; homem precisou ser contido por tripulantes Brasília|Do R7, em Brasília 05/11/2024 - 12h24 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h45 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem precisou ser contido por passageiros e pela tripulação de uma aeronave, que saiu de Brasília com destino ao Panamá, após tentar abrir a porta do avião durante voo. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (5), por volta das 5h.

Segundo informações levantadas pela reportagem, o voo saiu do Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 2h, com pouso programado no Panamá às 6h da manhã. No entanto, quando o avião se aproximava do destino, o homem, que não teve sua identidade revelada, teria tido um surto psicótico.

No vídeo, é possível ver o homem com a blusa rasgada e com sangue no rosto, após ser contido pelos passageiros e tripulantes.

Homem foi contido por passageiros Arquivo cedido ao R7/Divulgação -

Em resposta ao questionamento enviado pelo R7, a Copa Airlines, companhia aérea responsável pelo voo, confirmou o ocorrido. “No voo CM204 da Copa Airlines de Brasília para o Panamá, hoje, 5 de novembro de 2024, houve uma situação durante a fase de pouso em que um passageiro indisciplinado tentou abrir uma das portas da aeronave. A tripulação agiu rapidamente e, com a assistência de alguns passageiros, aplicou os protocolos de segurança necessários para controlar a situação até o pouso no Panamá”, explicou.

A nota também diz que ao chegar ao Panamá, uma equipe de segurança nacional do país “entrou na aeronave e retirou o passageiro, conduzindo-o às autoridades judiciais”. A nota complementa que “graças ao profissionalismo da tripulação, a segurança do voo e dos passageiros foi protegida”.