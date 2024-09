Homenagem ao RS, Zé Gotinha e atletas olímpicos marcam desfile de 7 de Setembro Além disso, houve a tradicional atuação da Esquadrilha da Fumaça e apresentação da Pirâmide Humana Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/09/2024 - 10h44 (Atualizado em 07/09/2024 - 11h07 ) ‌



Desfile teve investimento de R$ 4,3 milhões Ricardo Stuckert / PR

O desfile cívico-militar de 7 de setembro, que ocorre neste sábado na Esplanada dos Ministérios, na área central de Brasília, teve como destaques homenagem ao Rio Grande do Sul e participações de Zé Gotinha, símbolo da vacinação infantil, e de atletas que representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024.

Além disso, houve a tradicional atuação da Esquadrilha da Fumaça e apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército.

O Rio Grande do Sul foi representado na parada por estudantes de escolas públicas do Distrito Federal em vestes tradicionais gaúchas. O gesto homenageou o estado, os profissionais que atuaram no resgate e reconstrução do RS, assolado por enchentes entre abril e maio.

A ala dos atletas contou com 27 esportistas de Paris-2024. Todos são beneficiários dos programas Atleta de Alto Rendimento e Bolsa Atleta. O pelotão foi liderado por Caio Bonfim, medalhista de prata na marcha atlética em Paris-2024 que é de Sobradinho, região administrativa do DF.

Zé Gotinha desfilou no eixo temático que destacou iniciativas na área da saúde, como o programa Mais Médicos. A parada teve, ainda, a passagem das bandeiras dos 21 integrantes do G20, grupo das maiores economias mundiais cuja presidência temporária é do Brasil até novembro. Elas foram empunhadas por alunos de escolas públicas do DF.