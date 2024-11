Horas depois do atentado, fogos e artefatos foram encontrados em gramado na Esplanada A suspeita é de que os itens, achados entre a Câmara e o TCU, tenham sido escondidos por Francisco Wanderley Luiz, autor dos ataques Brasília|Do R7, em Brasília 16/11/2024 - 12h18 (Atualizado em 16/11/2024 - 12h59 ) twitter

Artefatos estavam embaixo de folhagens Bruno Peres/Agência Brasil - 13.11.2024

Durante a varredura feita pelas equipes de segurança depois do atentado terrorista na Praça dos Três Poderes, foram encontrados fogos de artifício e artefatos explosivos escondidos embaixo de folhagens no gramado da Esplanada. Os itens estavam entre o Anexo 4 da Câmara dos Deputados e o TCU (Tribunal de Contas da União). A suspeita é de que os objetos foram colocados por Francisco Wanderley Luiz, autor das explosões.

Fontes da Polícia Federal e PMDF (Polícia Militar do DF) ouvidas pela reportagem confirmam que os objetos foram encontrados no mesmo dia do atentado, nesta quarta-feira (13), depois que outros artefatos, encontrados em trailer alugado por Francisco, foram desarmados.

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, comentou sobre o caso durante entrevista no programa Giro Social, no G20, neste sábado (16). “Foi encontrada já uma grande quantidade de explosivos na casa em que ele alugou, no trailer que ele alugou, no carro dele. E agora foi achado, inclusive, próximo ao Supremo Tribunal Federal, enterrado na grama, uma quantidade de explosivos e detonadores, o que mostra que não era uma coisa de amador”, afirmou.

A PMDF afirma que o carro que explodiu e pertencia a Francisco continha vários artefatos explosivos. A explosão do veículo aconteceu antes do atentado em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal). “O carro tem uma espécie de bomba. Tem vários explosivos fracionados e amarrados com tijolo em volta, só que não teve ignição total dos explosivos”, disse o policial.

Francisco alugou um imóvel na Região Administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, por pelo menos três meses antes dos fatos. Durante investigação, a polícia encontrou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e outros artefatos explosivos, que foram eliminados.