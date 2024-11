Hugo Motta tem apoio de 15 dos 20 partidos para a Presidência da Câmara Solidariedade aderiu à chapa do paraibano nesta quarta-feira (6) Brasília|Rute Moraes e Hellen Leite, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 17h57 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h57 ) twitter

Deputado paraibano pode ter candidatura única em fevereiro de 2025 Mário Agra/Câmara dos Deputados - 06/11/2024

Candidato à Presidência da Câmara dos Deputados, o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), já tem o apoio de 15 dos 20 partidos presentes na Casa. O PRD, a Rede e o Solidariedade aderiram à chapa do parlamentar nesta quarta-feira (6). Somando as bancadas das legendas, ele já possui 384 votos.

Além das três legendas, eis os partidos que apoiam Motta na disputa: PT, PV, PCdoB, PL, PP, MDB, Podemos, Republicanos, PSDB, Cidadania, PSB e PDT. Ainda não declararam apoio a ele, porém, o União Brasil, o PSD, o Avante, o Novo e o PSOL.

As sucessivas declarações de apoio a Motta têm pavimentado o caminho para uma possível candidatura única à presidência da Câmara, com o deputado próximo de uma unanimidade entre os partidos.

Oficialmente, Motta ainda disputa o cargo com Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil, e Antonio Brito (BA), líder do PSD, ambos representantes de bancadas expressivas que seguem em negociação para abrir mão de suas candidaturas.

O R7 apurou que as negociações com o União Brasil estão em estágio avançado, e a desistência de Nascimento seria apenas uma questão de tempo. Em troca, o deputado busca garantir a relatoria do Orçamento 2026. Já o PSD deseja a presidência da CMO (Comissão Mista de Orçamento) de 2026. O União tem 59 deputados e o PSD tem 44.