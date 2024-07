Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Hungria, Só Pra Contrariar, Joelma e Dia Mundial do Rock animam o fim de semana do DF Agenda até o próximo domingo reúne atividades para crianças, festival eletrônico e espetáculos

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O segundo fim de semana de julho promete uma programação mais que especial para os brasilienses. Entre os destaques separados pelo R7, estão shows de pagode, rap e funk, festival de rock e eletrônico, atividades para crianças e espetáculos. A programação é voltada para o público de todas as idades e todos os gostos. Os eventos acontecem a partir desta sexta-feira (12).

Artistas se apresentam neste fim de semana com a presença de convidados Divulgação/Na praia

Só Pra Contrariar

Para quem quer curtir pagode dos anos 1990, o grupo Só Pra Contrariar vai se apresentar nesta sexta-feira. A banda receberá, também, o cantor Alexandre Pires para uma última turnê de despedida do artista.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: Sexta (12)

Horário: 18h

Valor: A partir de R$ 301

Hungria, Delacruz, e MC Hariel

Ao som de Hungria, Orochi, Delacruz, MC Hariel, os brasilienses podem curtir muito a noite deste sábado (13). Com um repertório de funk e rap, os artistas são famosos pelos sucessos “Um pedido”, “Tudo aconteceu” e “Até o sol raiar”.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: Sábado (13)

Horário: 18h

Valor: A partir de R$ 106

Joelma e Calcinha Preta

No domingo (14), a música fica por conta da cantora Joelma e da banda Calcinha Preta. Juntos, eles vão animar o público com o forró misturado com Calypso, ritmo cantado pela artista.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: Domingo(14)

Horário: 18h

Valor: A partir de R$ 116

Veja os festivais do fim de semana do DF Reprodução/Instagram @becoeletrico e @CCBB

Festival Beco Elétrico

Neste sábado, Brasília vai receber o Festival Beco Elétrico, no Teatro do Cave, no Guará. O evento é um dos mais badalados da música eletrônica. São 12 horas de programação, dois palcos e campeonato de skate.

Onde: Teatro do Cave - Casa de Cultura do Guará - QE 17 AE - Guará II

Quando: Sábado (13)

Horário: 20h

Valor: A partir de R$ 10

Dia Mundial do Rock

Brasília vai vibrar ao som do rock neste fim de semana com um evento no Parque da Cidade que vai reunir bandas, feira de artesanato, encontro de carros antigos, além de uma praça de alimentação.

Entre os artistas que vão se apresentar no evento, estão Biquini Cavadão, Camisa de Vênus e Matanza. A entrada é gratuita.

Onde: Estacionamento 02 do Parque da Cidade

Quando: Sexta (12), sábado (13) e domingo (14)

Horário: 14h

Valor: Gratuito

Espetáculos permitem entrada de crianças Divulgação/ Circo Khronos e CCBB

Circo Khronos

Com a presença de artistas premiados, o circo Khronos está em Brasília até 4 de agosto no Boulevard Shopping. O espetáculo reúne palhaços, equilibristas, malabaristas e a apresentação do globo da morte.

Onde: Estacionamento Boulevard Shopping

Quando: Até 4 de agosto

Horário: Terça-feira a sexta-feira às 20h30; sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h30.

Valor: A partir de R$ 20

Rock para crianças

O CCBB promove neste fim de semana o espetáculo infantil “Rock para crianças”. A atração traz os principais trechos das canções do rock nacional envolvendo diálogos interativos e coreografias. A classificação é livre.

Onde: CCBB

Quando: Sábado e domingo

Horário: 16h

Valor: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Evento terá exposições, danças e muita diversão Reprodução/Instagram @shoppingconjuntonacional

Press Start

O Conjunto Nacional recebe o evento Press Start, uma experiência imersiva em games. O evento acontece até 28 de julho com entrada gratuita. A mostra conta com uma exposição de consoles, uma área exclusiva de games com fliperamas e um palco de dança.

Onde: Conjunto Nacional

Quando: Até 28 de julho

Horário: 12h às 20h

Valor: Entrada gratuita

Exposição é gratuita Divulgação/Parkshopping

Odisseia pelo Corpo Humano-Transformando Ciência em Cidade

A exposição ”Odisseia pelo Corpo Humano-Transformando Ciência em Cidade” está em amostra no ParkShopping até 27 de julho. A mostra apresenta o que há de mais moderno em tecnologia, com projeção de conteúdos em linguagem acessível para diferentes idades.

Onde: ParkShopping Brasília

Quando: Até 27 de julho

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h

Valor: Gratuito

Exposição de Carros Antigos

Para os apaixonados por carros e motos, o Aeroporto de Brasília recebe mostra de automóveis antigos no saguão de desembarque. A exposição fica até 31 de julho, e a entrada é gratuita.

Onde: Saguão de desembarque do Aeroporto de Brasília

Quando: Até 31 de julho

Horário: 24h

Valor: Gratuito

Veja as atrações deste fim de semana Paulo Tavares e Toninho Tavares/Agência Brasília

Festa Parque da Cidade

O Festival Julino do Parque da Cidade chega em Brasília com brincadeiras e decoração temática. A festa terá quadrilhas e brincadeiras típicas, além de apresentações dos artistas Lucy Alves, Lenine e Trio Balançado.

Onde: Parque da Cidade - Estacionamento Ana Lídia

Quando: Sábado (13)

Horário: 17h

Valor: A partir de R$ 60

Corridas Caixa 2024

A primeira prova de rua do circuito de Corridas Caixa acontece neste domingo, em Brasília. O circuito terá largada e chegada na Praça do Buriti, a partir das 6h50.

Os corredores poderão optar por percorrer trajetos de 5km e 10km. A entrega dos kits acontece nesta sexta e sábado.

Onde: Praça do Buriti

Quando: domingo (14)

Horário: 6h30

Valor: a partir de R$ 44

*Sob supervisão de Augusto Fernandes