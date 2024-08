Ibaneis anuncia construção de UPA no Sol Nascente e ampliação no Hospital Cidade do Sol Governador do DF disse que expectativa é que UPA seja entregue até o fim de 2025; licitação foi publicada nesta sexta-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 12h20 (Atualizado em 30/08/2024 - 12h58 ) ‌



Entregas de moradias foram feitas nesta sexta Renato Alves/Agência Brasília - 30.08.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta sexta-feira (30) a ampliação dos leitos do hospital Cidade do Sol e a expectativa de entregar até o fim de 2025 uma nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para o Sol Nascente. O anúncio foi feito durante a entrega de 70 apartamentos para pessoas em situação de vulnerabilidade no Residencial Horizonte, na região administrativa.

“Já fizemos muita coisa na infraestrutura [do Sol Nascente]. Já fizemos escola, creche e agora estamos lançando a licitação de uma UPA para a região. Nós tivemos problemas na primeira licitação, o Tribunal de Contas paralisou e pediu alguns ajustes e então nós resolvemos refazer esses editais. A gente quer, juntamente com as UPAS, as unidades básicas de saúde e os novos hospitais que serão construídos, resolver definitivamente o problema de saúde no DF”, disse.

Ibaneis acrescentou que vai lançar uma reforma na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Sol Nascente. “Passamos na frente da Unidade Básica de Saúde, que está bastante precária, e já encomendamos uma reforma para essa UBS, com ampliação, para melhorar o atendimento na área da saúde para toda essa população”, afirmou.

Sobre o Hospital Cidade do Sol, o chefe do Buriti disse que a expectativa é aumentar de 60 para 80 leitos a capacidade da unidade de saúde. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nesta semana a transferência permanente do HSol para o Iges (Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do DF). O hospital trabalha de portas fechadas e só recebe pacientes transferidos.

‌



Sobre as UPAS, a licitação das obras publicada no Diário Oficial do DF nesta sexta-feira também inclui as unidades previstas para o Guará, Estrutural, Águas Claras e Taguatinga Sul. Cada uma com o orçamento estimado em torno de R$ 19 milhões.

Emendas parlamentares

A UPA será construída com emendas do deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos). “Vai ser a maior UPA do Brasil, com emendas 100% minhas. Nós também trouxemos para cá, na semana passada, o programa Minha Saúde, que são as carretas de saúde que vão zerar as filas de exames de imagem. Nós vamos fazer 218 mil exames de imagem e laboratoriais. É o maior programa de saúde móvel itinerante da América Latina, com R$ 23 milhões de emendas”, destacou o parlamentar.

‌



Segundo o deputado, no Sol Nascente foram feitos quase 10 mil atendimentos. “Na próxima semana [de 4 a 7 de setembro] estaremos em Samambaia, e esperamos fazer quase o mesmo número de atendimentos na unidade, com exames preventivos, cardiológicos, ginecológicos, mamografias e atendimentos médicos”, disse.

Para o deputado federal Julio Cesar (Republicanos), as ações mostram a “sensibilidade do governador Ibaneis Rocha em investir nessa região tão necessitada que é o Sol Nascente e já trouxe aqui muitas obras, muitos investimentos e restaurantes comunitários”. “Hoje foi lançado o edital da próxima UPA que a gente vai ter aqui e é muito feliz porque a gente tem trabalhado muito na Câmara Federal justamente para poder ajudar o nosso governador a administrar Brasília”, afirmou.

‌



Entrega de apartamentos

As declarações do governador foram feitas durante entrega de 70 apartamentos para famílias em situação de vulnerabilidade no Residencial Horizonte, no Sol Nascente. O condomínio está localizado na quadra 105 da região administrativa e ao fim das obras terá cerca de 420 apartamentos. Ibaneis já entregou 280 unidades no residencial.

O empreendimento é destinado aos candidatos que ganham de R$ 2.640,00 a 12 salários mínimos e vai beneficiar cerca de 1,3 mil pessoas. Os apartamentos têm entre 56 m² e 68 m², com dois e três quartos, sala, cozinha e banheiro. O total investido no residencial é de R$ 68 milhões, com recurso do governo do DF.

Ibaneis comemorou a entrega. “São apartamentos de qualidade, as pessoas estão recebendo com muita alegria e isso muda também a perspectiva da cidade, que era feita de barracos antigamente e hoje tem uma moradia digna para essas famílias. Estamos em um processo avançado com as obras aqui no Sol Nascente e a gente quer também até o final do governo entregar as escrituras dessas famílias”, garantiu.

Segundo a Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal), o empreendimento gerou 600 empregos diretos e o indiretos. Mais de 600 unidades já foram entregues para moradores em situação de vulnerabilidade e outras 2 mil moradias estão em andamento e serão distribuídas em breve.

Concessão de direito de uso

Ibaneis ainda aproveitou a manhã para entregar escritura pública de concessão de direito real de uso para o Rotary Club de Ceilândia, que ocupa um imóvel na QNN 32, Áreas Especial I, em Ceilândia, há mais de 30 anos. A associação sem fins lucrativos e de natureza privada é uma rede de líderes comunitários, amigos e vizinhos e realizam diversos projetos com a população.