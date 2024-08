Ibaneis anuncia reforma no Hospital de Santa Maria com investimento de R$ 4 milhões Medidas serão adotadas para garantir eficiência energética na unidade, segundo o governador do DF Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/08/2024 - 09h16 (Atualizado em 19/08/2024 - 09h41 ) ‌



Agência Brasília/Reprodução

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou uma reforma no Hospital Regional de Santa Maria para melhorar o sistema elétrico da unidade. Segundo Ibaneis, será instalado um sistema de geração solar fotovoltaica e será reformado o sistema de iluminação do hospital. A informação foi passada pelo governador pelas redes sociais neste domingo (18).

“O Projeto de Eficiência Energética tem investimento de mais de R$ 4 milhões e vai ajudar a reduzir custos operacionais e contribuir para uma infraestrutura mais sustentável e confiável, melhorando o atendimento aos pacientes”, disse Ibaneis.

No primeiro semestre deste ano, o hospital realizou 26,3 mil consultas médicas especializadas. A unidade também foi responsável por atender 11,5 mil pessoas na urgência e emergência de ortopedia e realizar 2,6 mil consultas na área de ginecologia e obstetrícia.

O Hospital Regional de Santa Maria é a unidade que mais realizou partos em 2023 em toda a rede pública de saúde do DF. Segundo dados do Iges (Instituto de Gestão Estratégica em Saúde), foram 3,9 mil partos realizados na unidade. No ranking de unidades com mais partos também aparecem o Hospital Regional de Ceilândia, com 3,8 mil partos, e o Hospital Regional do Gama, com 3,5 mil partos.