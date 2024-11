Ibaneis anuncia revitalização da W3 Norte e troca do asfalto da W3 Sul Governador disse que pretende esperar fim do período de chuvas para iniciar recapeamento do asfalto Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 21/11/2024 - 13h05 (Atualizado em 21/11/2024 - 13h06 ) twitter

Ibaneis Rocha recebeu livro da CDL Edis Henrique Peres/R7 -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta quinta-feira (21) a expectativa de iniciar as obras de troca de asfalto da W3 Sul assim que acabar o período de chuvas. Ibaneis também afirmou que vai iniciar a revitalização da W3 Norte. As declarações foram dadas pela manhã durante lançamento do livro “W3: o ícone do varejo no Distrito Federal”, produzido pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas).

“Passei pela W3 Sul ontem (quarta-feira) e falei com o Walter Casimiro (secretário de Obras) que passando o período de chuvas vamos trocar o asfalto da W3 Norte e Sul. Além disso, também estamos revitalizando importantes vias de comércio do DF, como foi o caso da Avenida Paranoá, que melhorou muito”, afirmou. Ibaneis acrescentou que até o início do ano que vem espera entregar a revitalização do Setor Comercial Sul. “Estamos na fase final do projeto na quadra 6″, pontuou.

O secretário de Governo, José Humberto, deu mais detalhes sobre as obras. “Na W3 Norte estamos com os projetos adiantados e aprovados, inclusive vamos começar a revitalização fazendo o mesmo modelo que foi feito lá na W3 Sul, começando por duas quadras, que é chamado de projeto piloto, onde a partir disso, corrigimos o que é necessário nas obras para garantir o bem estar da população, moradores e comerciantes”, listou.

Memória da W3 Sul

O livro lançado nesta manhã pela CDL reúne relatos de comerciantes que estão em atuação há mais de 40 anos na W3 Sul. Presidente da Câmara de Dirigentes, Wagner da Silveira, explica que o trabalho passa por várias fases da avenida.

“Nosso objetivo como livro era contar a história da avenida e do comércio do local. E assim fizemos, com o apogeu, decadência e revitalização da W3 Sul, isso tudo com muitas fotos e depoimentos de empresários que participaram da feitura e o dia a dia da avenida. E agora fica esse livro para a sociedade brasiliense, para a cultura, para o turismo e para os lojistas, assim como aos demais cidadãos do Brasil”, afirmou.

Quem começou a reivindicação por melhorias da W3 Sul foi José Carlos Magalhães Pinto, quando ainda era presidente da CDL. Ele conta que um dos desafios era a extensão da W3 Sul, com mais de 7km. “E não tínhamos iluminação nem acessibilidade”, ressaltou.

Durante o período de campanha, a CDL fez uma carta de reivindicações entregue ao então candidato Ibaneis Rocha, que prometeu iniciar as obras. “Começamos as obras em 10 de abril de 2019 pelas quadras 511 e 512 para o projeto piloto, que contam com três bolsões de estacionamento com fácil acesso na W2 e W4″, explicou. Magalhães ressaltou que as obras fortalecem o comércio.