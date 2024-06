Ibaneis assina ordem de serviço para construção de escola no Sol Nascente Unidade receberá 700 alunos por turno; governador também visitou outras obras em andamento no DF

Ibaneis assinou ordem de serviço nesta quinta (Renato Alves/Agência Brasília - 20.06)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou nesta quinta-feira (20) ordem de serviço para o início da construção do Centro de Ensino Fundamental do Sol Nascente. A escola terá investimento de quase R$ 10,3 milhões, com capacidade para receber 700 alunos por turno. A unidade terá três pavimentos e 20 salas, além de espaços dedicados ao ensino da arte e sala multiuso e multimídia.

A escola também terá uma cozinha industrial, com refeitório, vestiário, sanitários, quadras de esportes coberta, pátio coberto e laboratórios. A expectativa é que com a construção, os alunos da região administrativa não precisem mais pegar transporte escolar para estudar em outras regiões da capital do país.

As obras da escola devem ser concluídas em setembro de 2025.

“Essa escola vai beneficiar várias crianças que hoje são transportadas para ter aula em outros locais. Isso é trazer educação e segurança para as famílias. Nós temos, também, a previsão de iniciar em agosto a construção de uma Unidade Básica de Saúde”, disse Ibaneis Rocha.

Maior UPA do DF

O deputado federal, Gilvan Máximo (Republicanos), também participou da agenda oficial do governador e adiantou a destinação de uma emenda de R$ 600 milhões que será usada para a construção de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Sol Nascente.

“Estamos investindo muitos recursos na cidade, e quando as obras estiverem concluídas, teremos água tratada e esgoto. E com as verbas aplicadas, a UPA que será construída será a maior de todo o DF. Vai ser um mini-hospital que vai atender a população e garantir mais saúde”, disse.

O parlamentar acrescentou a importância dos investimentos contínuos do governo. “O Sol Nascente e Pôr do Sol são regiões com densidade populacional que precisam de investimento. Aqui existem pessoas que ajudaram a fundar Brasília, pessoas de bem, trabalhadoras, que precisam ser valorizadas com infraestrutura em todas as áreas”, afirmou.

Corredor Eixo Oeste

Obras do Corredor Eixo Oeste devem ficar prontas em 2026 (Renato Alves/Agência Brasília - )

Ibaneis também aproveitou a manhã desta quinta para visitar obras já em andamento. O governador parou na construção do calçamento em um condomínio do Sol Nascente e nas obras de duplicação do Trecho 3. O chefe do Palácio do Buriti também visitou o andamento da obra do trecho 6 da Epig (Estradas Parque Indústrias Gráficas), continuação das orbas do Corredor Eixo-Oeste, que terá viaduto para BRT, duplicação de vias e passagens amplas para pedestres.

Secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro explicou a obra na Epig deve ser entregue até o início de 2026. “A gente está pedindo para que a empresa acelere com três turnos de trabalho, para dar velocidade e ganhar tempo na construção, principalmente nesse período de estiagem, em que conseguimos fazer os serviços de terraplanagem e pavimentação sem nenhum problema”, afirmou.

Casimiro também pediu desculpas à população pelo transtorno das obras, mas garantiu que a infraestrutura está a ação está sendo feita em trechos para minimizar o impacto aos motoristas e população em geral.