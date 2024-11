Ibaneis convida turistas que visitavam Palácio do Buriti a conhecer gabinete Grupo tirava fotos quando foi convidado; ‘Sempre bom receber quem aprecia nossa cidade’, disse governador Brasília|Do R7 04/11/2024 - 20h40 (Atualizado em 04/11/2024 - 20h54 ) twitter

Turistas de Campo Grande conheceram gabinete Reprodução/X/@IbaneisOficial - 04.11.2024

O governador Ibaneis Rocha convidou quatro turistas que visitavam o Palácio do Buriti nesta segunda-feira (4) a conhecer o gabinete do governante do Distrito Federal . Os visitantes estavam tirando fotos da estátua da Loba Romana — réplica da Loba Capitolina, estátua-símbolo da lenda de criação de Roma —, que fica em frente ao palácio quando foram surpreendidos com a oferta.

Ibaneis comentou sobre o ocorrido nas redes sociais dele. “Hoje, enquanto trabalhava, vi alguns turistas que fotografavam o Palácio do Buriti e os jardins e convidei-os a conhecer meu gabinete e compartilhar um pouco da história do DF. É sempre bom receber quem aprecia nossa cidade”, comentou. Veja a publicação abaixo:

“Eles disseram que era a primeira vez que visitavam Brasília e afirmaram estar gostando muito. Isso me deixou feliz”, completou.

O grupo é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e antes de chegar ao Buriti, passou pelo Pontão do Lago Sul, Ponte JK e tomaram café com vista para a Torre de TV. “A gente ouve muito de Brasília, às vezes a gente ouve as notícias ー a maioria das vezes só em jornal, falando de política. Da parte turística, a gente tinha noção de algumas coisas, mas vendo de perto é outra história”, disse o eletricista José Augusto Lins Júnior.