Ibaneis declara luto de três dias por morte de Vladimir Carvalho: ‘referência do cinema’ Governador deu declaração pelas redes sociais; Vladimir morreu nesta quinta-feira aos 89 anos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 13h54 (Atualizado em 24/10/2024 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vladimir Carvalho foi um importante representante do Cinema Novo Pedro Ventura/Agência Brasília -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, declarou luto oficial de três dias na capital do país pela morte de Vladimir Carvalho, um dos mais importantes cineastas e documentaristas do Brasil. Vladimir morreu nesta quinta-feira (24), aos 89 anos, em decorrência de um infarto e problemas renais.

Nas redes sociais, Ibaneis destacou que o representante do movimento Cinema Novo foi uma referência em todo o Brasil. “Referência do cinema brasileiro, o professor Vladimir Carvalho dedicou sua arte para denunciar injustiças e dar voz aos desassistidos numa época de censura e de perseguição política”, escreveu.

Referência do cinema brasileiro, o professor Vladimir Carvalho dedicou sua arte para denunciar injustiças e dar voz aos desassistidos numa época de censura e de perseguição política. Contribuiu para mudar a linguagem cinematográfica brasileira, formou uma geração de aguerridos… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) October 24, 2024

O governador acrescentou que o cineasta “contribuiu para mudar a linguagem cinematográfica brasileira, formou uma geração de aguerridos cineastas, levou e enobreceu o nome de Brasília no cenário cultural internacional”

“Que Deus receba seu espírito e conforte os familiares e amigos. Decreto luto de três dias no Distrito Federal”, afirmou.

‌



Legado nacional

Vladimir Carvalho produziu diversas obras que se tornaram clássicos nacionais, como Conterrâneo Velhos de Guerra; o Engenho de Zé Lins, e O Evangelho Segundo Teotônio.

Vladimir Carvalho nasceu em Itabaiana, no estado da Paraíba, em 31 de janeiro de 1935. Ele morou em Salvador antes de se mudar para Brasília e conhecer Glauber Rocha. Além de fazer parte do movimento Cinema Novo, foi um dos primeiros professores da Universidade de Brasília.

Em 2015, o cineasta foi homenageado na abertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no Cine Brasília.