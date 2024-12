Ibaneis entrega estacionamento para caminhões no SIA e promete pontos de apoio pelo DF Governador disse que pretende construir locais com banheiros e lanchonete para caminhoneiros Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/12/2024 - 13h45 (Atualizado em 05/12/2024 - 13h45 ) twitter

Ibaneis Rocha avalia criação de pontos de apoio para caminhoneiros Edis Henrique Peres/R7 -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entregou nesta quinta-feira (5) um estacionamento com 24 vagas para veículos de grande porte no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento). A obra conta com espaço para manobras e cerca de 5 km de calçada e área com grama. O investimento foi de R$2,2 milhões e as obras começaram em maio deste ano. Segundo o governo, o espaço vai facilitar as manobras de caminhões e desafogar o tráfego nas vias públicas da região. Além do estacionamento, foi construída uma rede de drenagem pluvial, bocas de lodo e sinalização de ciclovias.

“Eu já estava aqui cobrando do Zé [Humberto, secretário de governo] a instalação dos banheiros e do ponto de apoio dos caminhoneiros [no estacionamento]. E eu acho que a ideia tem que ser executada rapidamente. Queremos um local com lanchonete, onde o caminhoneiro possa parar aqui. Vamos copiar o projeto que fizemos nos quiosques do Palácio do Buriti [de reforma do espaço]”, disse Ibaneis.

A expectativa do chefe do Executivo local é estender o projeto para outros pontos do DF. “Temos projetos de fazer uma expansão desses pontos de apoio por todo o Distrito Federal e isso vai valorizar ainda mais o trabalho desses profissionais que são muitos aqui no DF”, afirmou.

O administrador do SIA, Bruno Oliveira, disse que a demanda já era antiga na região administrativa. “Criamos aqui 24 vagas para veículos de grande porte que antigamente ficavam parados na via. Hoje eles tem um local apropriado para parar, com calçamento e organização. A gente vai beneficiar toda a coletividade com isso, dando dignidade aos caminhoneiros e também facilitando a vida dos empresários que enfrentavam muito congestionamento devido aos veículos estacionados em na via”, disse.

A Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) detalhou que o SIA é responsável por 56% da arrecadação do ICMS distrital. “Cerca de 300 mil pessoas circulam diariamente pela região, incluindo 80 mil trabalhadores e clientes de 4,5 mil empresas”, informou.