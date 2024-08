Ibaneis entrega termo de concessão de uso para Sest Senat de Samambaia Concessão garante segurança jurídica no funcionamento do Sest Senat e será válida por 30 anos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 08/08/2024 - 11h35 ) ‌



Unidade do Sest Senat atendeu mais de 40 mil pessoas este ano Renato Alves/Agência Brasília - 08.08.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou na manhã desta quinta-feira (8) um termo de concessão de uso para o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) de Samambaia. O documento garante segurança jurídica ao local, que funciona há mais de 20 anos na região e já atendeu no primeiro semestre deste ano mais de 35 mil pessoas.

A concessão é válida por 30 anos, podendo ser prorrogável pelo mesmo período. Em discurso, Ibaneis destacou a importância da medida para o trabalho desenvolvido pelo Sest Senat. “Nós tivemos a oportunidade de fazer uma atualização de toda a legislação fundiária aqui do DF o que permitiu que a Terracap ( Companhia Imobiliária de Brasília) desenvolvesse um grande projeto de regularização na capital do país. Brasília era uma cidade que tinha uma insegurança jurídica muito grande, principalmente no caso dessas instituições que ocupam terrenos há mais de 20 anos”, citou Ibaneis.

O governador destacou que o documento abre caminho também para que o Sest Senat adquira o terreno. “Isso permite que eles continuem esse trabalho e possibilita também a abertura do caminho para que eles adquiram o terreno e passem a ser realmente proprietários da área. Na semana passada estávamos também no Sesc do Guará, entregando outro termo de concessão. E vamos continuar entregando processos de regularização, porque a gente quer uma cidade onde as pessoas possam viver com tranquilidade”, disse.

Diretor da unidade de Samambaia, Antônio Fernando Costa Cardoso, detalhou que o local completou no mês passado 20 anos de funcionamento. “O Sest Senat nasceu com o propósito de atender os trabalhadores de transporte na área social, e tem especialidades como nutrição, fisioterapia, psicologia, odontologia, esporte, lazer e cultura. Na área de qualificação profissional, o Sest Senat abrange desde cursos de formação inicial, como os cursos de operador de drones ou especializados em trânsito, até cursos técnicos, como de segurança de trabalho e logística”, cita.

Segundo Cardoso, mais de 80% dos motoristas de transporte coletivo do DF foram alunos de unidades do Sest Senat. “E posso afirmar, governador, que essa unidade [de Samambia] é uma das mais importantes do sistema, porque a unidade possui o maior número de atendimentos e serviços prestados. Em 2023, foram 47 mil atendimentos em serviços de saúde e quase 17 mil alunos formados no Senat, totalizando um total de 64 mil atendimentos em 2023″, contou.