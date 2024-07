Ibaneis lamenta morte do interventor do Instituto de Cardiologia do DF Rodrigo Conti morreu em colisão próxima a Unaí, em Minas Gerais, na noite desta terça

‌



A+

A-

Conti era chefe do ICTDF Redes sociais/ reprodução - arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lamentou na manhã desta quarta-feira (17) a morte do interventor no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, Rodrigo Conti. O acidente resultou em quatro mortes depois de uma colisão frontal entre dois carros na BR 251, sentido Unaí (MG), na noite dessa terça-feira (16).

“Recebi com profundo pesar a triste notícia do falecimento do Dr. Rodrigo de Sousa Conti, ex-diretor do Iges-DF. Deixo aqui meus sentimentos à família e aos amigos, para que todos possamos enfrentar este momento difícil juntos”, escreveu o governador nas redes sociais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Conti estava em um Fiorino branco com outro condutor. Os dois morreram no local. No segundo veículo, uma caminhonete, estava um homem de 30 anos, que ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. A quarta morte foi do passageiro da caminhonete, que foi arremessado para fora do carro.

Recebi com profundo pesar a triste notícia do falecimento do Dr. Rodrigo de Sousa Conti, ex-diretor do Iges-DF. Deixo aqui meus sentimentos à família e aos amigos, para que todos possamos enfrentar este momento difícil juntos. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) July 17, 2024

Quem era Rodrigo Conti

Rodrigo Conti era médico concursado da Secretaria de Saúde do DF e atendia no Hospital Daher, no Lago Sul, há mais de 20 anos, onde atuava como coordenador médico da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O médico foi nomeado pela secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, como interventor no ICTDF, em dezembro de 2023.

Publicidade

“Agradecemos imensamente pelo tempo e dedicação que o Dr. Rodrigo ofereceu ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF. Seu profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência e competência, aliados à sua sensibilidade para lidar com adversidades e conflitos humanos, serão sempre lembrados e admirados”, disse o instituto em nota.

O Instituto Brasileiro de Transplantados emitiu nota de pesar pela morte do médico. “Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento”, disse.

Publicidade

O IgesDF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) lembrou o papel de Conti para a saúde do DF. “Dr. Rodrigo deixa um legado inquestionável de dedicação e amor à medicina no Distrito Federal e entorno. Ele era uma figura única, marcada pelo acolhimento incondicional de todos que o procuravam, tratando cada um com paciência e generosidade. Sua perda é imensurável para o IgesDF, seus pacientes, sua família, esposa, filhos e amigos. Sua ausência deixa um vazio profundo em todos nós. Descanse em paz, Dr. Rodrigo!”, diz a nota.

Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do Dr. Rodrigo de Sousa Conti, ex-diretor do Iges-DF, na data de hoje. Manifestamos nosso apoio à família, aos pacientes e aos amigos do médico que era reconhecido por sua dedicação à medicina, sua grande causa, e a todos. pic.twitter.com/uiuLhuE1Ih — Celina Leão (@celinaleao) July 17, 2024

A vice-governadora do DF, Celina Leão (Progressistas), lamentou pelas redes sociais o acidente com Conti. “Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do Dr. Rodrigo de Sousa Conti, ex-diretor do Iges-DF, na data de hoje. Manifestamos nosso apoio à família, aos pacientes e aos amigos do médico, que era reconhecido por sua dedicação à medicina, sua grande causa, e a todos”, afirmou.