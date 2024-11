Ibaneis nomeia 800 agentes comunitários e de vigilância nesta sexta-feira Medida tem um impacto de R$ 5,7 milhões no orçamento da capital do país; governador destaca importância dos profissionais Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/11/2024 - 12h54 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h54 ) twitter

Ibaneis Rocha nomeou 800 servidores Renato Alves/Agência Brasília -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, nomeou na manhã desta sexta-feira (29) 400 agentes comunitários de saúde e 400 agentes de vigilância ambiental em saúde. A nomeação tem impacto previsto de R$5,7 milhões no orçamento do DF, considerando esses dois últimos meses do ano. A lei que permite o chamamento dos servidores já havia sido assinada no começo do mês pelo chefe do Executivo local.

“Estamos nomeando vocês para essa missão que é uma missão de pátria, de cuidar das pessoas. Essa é uma profissão em que vão ter contato direto com as pessoas, vão visitar as casas das pessoas, por isso precisam estar com o coração aberto para cuidar de gente”, disse aos profissionais.

Ibaneis afirmou que a área da saúde é extremamente difícil. “A saúde requer muito investimento e os recursos são curtos. A gente ainda tem deficiência na nossa cidade que precisam ser vencidas. Mas trabalhamos todo dia para que cumpramos o prometemos”, declarou.

A secretária da Saúde, Lucilene Florêncio, também defendeu a importância dos agentes e de desempenhar um bom trabalho no SUS (Serviço Único de Saúde). “Estejam motivados e tenham amor ao sistema único de saúde. Precisam ter a dedicação e o desejo de cuidar do outro. A razão de estarmos aqui é a população e eles esperam por nós e, muitas vezes, eles só tem a nós”, afirmou.

Mutirão de cirurgias

No começo do mês, Ibaneis adiantou que pretende realizar um mutirão de cirurgias eletivas até o começo de 2025. “A dengue sobrecarregou nosso sistema e aumentou a fila de cirurgias eletivas. Quero fazer um novo mutirão com a iniciativa privada para este fim do ano ou início de 2025 diminuirmos a fila no máximo possível”, disse quando sancionou a lei que permitia as nomeações dos agentes comunitários e de vigilância.