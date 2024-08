Ibaneis parabeniza judoca do DF medalhista em Paris-2024 Ketleyn Quadros é de Ceilândia, região administrativa da capital federal; judô brasileiro por equipes conquisotu bronze neste sábado Brasília|Do R7, em Brasília 03/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 03/08/2024 - 18h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Judoca ganhou medalha de bronze neste sábado Reprodução/Redes sociais/Instagram/@ketleynquadros

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), parabenizou neste sábado (3) a atleta Ketleyn Quadros pela conquista da medalha de bronze no judô por equipes nas Olimpíadas de Paris-2024. Pelas redes sociais, Ibaneis declarou que a judoca é “motivo de orgulho”. Ketleyn é de Ceilândia, região administrativa do DF distante cerca de 33km da área central de Brasília. Atualmente morando em Porto Alegre (RS), a esportista é atleta da Sogipa (Sociedade de Ginástica de Porto Alegre).

“É muito bonito ver uma atleta do DF, que começou sua trajetória nos nossos ginásios, alcançar uma conquista tão importante como essa”, escreveu o governador pelas redes sociais.

Meus parabéns à Ketleyn Quadros, nossa judoca de Ceilândia, que conquistou a medalha de bronze no judô por equipes mistas! É muito bonito ver uma atleta do DF, que começou sua trajetória nos nossos ginásios, alcançar uma conquista tão importante como essa. Sua vitória é motivo de… pic.twitter.com/ZjDUAhm03R — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) August 3, 2024

Ela foi a primeira mulher a conquistar uma medalha individual para o Brasil em Olimpíadas, com o bronze em Pequim-2008. Dezesseis anos depois, ela conquistou mais um bronze. A seleção brasileira de judô coroou uma campanha histórica em Paris com o bronze por equipes. Em disputa realizada neste sábado (3), o Brasil venceu a Itália por 4 a 2, e conquistou a quarta medalha para a modalidade nesta edição dos Jogos Olímpicos.

Ela lutou a sexta luta deste sábado (3). A brasileira conseguiu um wazari no começo do combate contra Savita Russo, tentou imobilizar a adversária, que conseguiu escapar. A italiana encaixou um golpe a pouco mais de 30 segundos para o fim da luta e empatou o placar. Por sorteio, a definição do resultado caiu para Rafaela Silva, que derrotou a adversária e trouxe o bronze para o Brasil.

Publicidade

Ketleyn garantiu a vaga para a categoria de 63 kg no judô das Olimpíadas de Paris-2024 só um mês antes da competição. “Conquistar essa vaga nesse ciclo curto foi muito desafiador, foi muito cansativo, foi muito exaustivo. Mas digo que vale cada esforcinho”, afirmou a atleta de 36 anos ao R7 no mês passado.

Tudo na vida de Ketleyn não aconteceu por acaso. Aconteceu por vocação. Desde quando a mãe a colocou para fazer natação, no Sesi de Ceilândia e ela faltava às aulas para ver as lutas de judô no local. Ela se encantava com a beleza dos golpes duros contrastando com a leveza dos atletas, como se as quedas, as piruetas, os músculos rijos, os gritos fossem um espetáculo de dança. Ou de teatro. Ela é filha de Rosemery, cabeleireira que criou as três filhas após se divorciar.