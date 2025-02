Ibaneis pede audiência com Lula para tratar do pedido de reajuste das forças de segurança Proposta foi enviada ao governo federal na segunda-feira e propõe aumentos a depender dos cargos Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 19/02/2025 - 15h55 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audiência foi solicitada nesta quarta Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), enviou nesta quarta-feira (19) um pedido de audiência com o presidente Lula para tratar sobre o pedido de reajuste salarial das forças de segurança do Distrito Federal. A reunião será acompanhada por Gustavo Rocha, chefe da Casa Civil, Ney Ferraz, secretário de Economia e Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública devido “a urgência e teor do assunto”.

Na segunda-feira (17), Ibaneis enviou o projeto para o governo federal. A proposta de aumento ultrapassa os 35% dependendo do cargo, e equipara os salários do Corpo de Bombeiros Militar e das polícias Civil e Militar aos salários da Polícia Federal.

A expectativa é que o aumento seja pago em duas parcelas: a primeira em setembro deste ano, e a segunda em maio de 2026.

O impacto bruto previsto no orçamento do DF seria de R$ 2,3 bilhões, segundo estimativa da Secretaria de Economia da capital do país. A medida, no entanto, precisa de aprovação do governo federal e do Congresso Nacional, porque as corporações do DF são custeadas com dinheiro da União, no chamado Fundo Constitucional do DF.

‌



Ibaneis, no entanto, observa que o aumento seria pago com os recursos atuais do fundo, sem necessidade de novo repasse da União.

“Chegou o momento de deixar de lado as ideologias. É hora de unir todos os parlamentares, seja ele de direita, de esquerda ou de centro. E envio um pedido muito especial ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que nos ajude no encaminhamento mais breve [ao Congresso Nacional]. Os estudos que foram feitos pela nossa equipe técnica dão suporte a esse reajuste e por isso chegou a hora da gente trabalhar como trabalhamos pelo Fundo Constitucional: todos unidos pelas forças de segurança”, disse.