Ibaneis recebe alta e volta às atividades no Buriti nesta quarta-feira

Ibaneis recebeu alta nesta quarta-feira Renato Alves/Agência Brasília -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, recebeu alta do hospital na manhã desta quarta-feira (27). A informação foi confirmada pelo próprio chefe do Executivo local, que informou que vai ao Palácio do Buriti. Enquanto esteve doente, Ibaneis ainda continuou despachando da unidade hospitalar enquanto realizava o tratamento. O governador foi internado na segunda-feira (25) após passar mal.

Segundo Ibaneis, ele estava com uma gripe forte que evoluiu para uma sinusite e uma infecção no ouvido esquerdo. “Preferi vir ao hospital para agilizar o tratamento”, disse Ibaneis na ocasião.

Nesta quarta-feira, Ibaneis tem duas agendas oficiais. Uma de entrega de contrato administrativo de concessão de uso ao Iate Clube de Brasília, às 12h30, e a inauguração da nova arborização do Bosque dos Constituintes e assinatura de ordem de serviço para construção de estacionamento nas proximidades do STF (Supremo Tribunal Federal), no período da tarde.

Questionado sobre a presença do governador, a assessoria de comunicação não confirmou a presença do chefe do Executivo nos eventos.