Ibaneis sanciona lei que transfere gestão permanente do Hospital Cidade do Sol para o Iges Mudança de gestão havia sido aprovada pela Câmara Legislativa do DF no fim de agosto Brasília|Do R7, em Brasília 11/09/2024 - 11h46 (Atualizado em 11/09/2024 - 11h46 )



Iges pretende ampliar leitos do Hospital Cidade do Sol Davidyson Damasceno/IgesDF -

O governador do Distrito Federal sancionou nesta semana lei que transfere de forma permanente a gestão do HSol (Hospital Cidade do Sol), localizado em Ceilândia, para o Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF). O projeto havia sido aprovado na Câmara Legislativa no fim de agosto. No começo do ano, o Iges estava com a concessão temporária do HSol para atender pacientes com dengue.

No começo do ano, o HSol possuía 17 leitos, mas a unidade ampliou sua capacidade para 60 leitos e pretende expandir mais uma vez o número, desta vez para 80 leitos, segundo o diretor-presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante Lacerda Jr.

“Recebemos esta a decisão com muita satisfação. Nosso trabalho tem um grande objetivo: garantir à população do DF um serviço de saúde pública que atenda a todos com eficiência e qualidade. Diante dessa notícia, nossa próxima missão é expandir os leitos do Hospital Cidade do Sol, que hoje são 60, para 80″, afirma.

O HSol atende os pacientes enviados de outras unidades de Saúde. Atualmente, o hospital conta com tecnologias modernas e implementou uma série de iniciativas, como o Prontuário Afetivo, fisioterapia ao ar livre e sessões de musicoterapia.

O Hospital também foi a primeira unidade sob gestão do Iges a adotar 100% de rastreabilidade de medicamentos, garantindo total controle e segurança desde a aquisição até a administração dos fármacos aos pacientes.