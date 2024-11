IgesDF abre processos seletivos para diferentes áreas da saúde com salários de R$ 5.000 Vagas são para fisioterapeuta, fisioterapeuta neonatal e pediátrico, terapeuta ocupacional e enfermeiro administrativo Brasília|Do R7 21/10/2024 - 18h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Salários são a partir de R$ 5 mil Pedro Ventura/Agência Brasília - Arquivo

O IgesDF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF) abriu nesta segunda-feira (21) novos processos seletivos para fisioterapeuta, fisioterapeuta neonatal e pediátrico, terapeuta ocupacional e enfermeiro administrativo. As remunerações brutas para algumas especialidades são de R$ 5.187,84 e R$ 5.017,62, com carga horária mínima de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições estão abertas até domingo (27) pelo site processoseletivo.iges.org.br. Os interessados precisam ter diploma do curso reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação). Entre os benefícios oferecidos, estão auxílio-transporte, abono semestral, folga de aniversário e clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros.

Confira abaixo os requisitos específicos de cada vaga:

Fisioterapeuta

Além do diploma ou declaração de conclusão do curso, é preciso ter especialização e/ou residência concluída ou estar cursando em uma das áreas: fisioterapia em terapia intensiva adulto, fisioterapia em cardiorrespiratória, fisioterapia em urgência e emergência, fisioterapia em oncologia e/ou fisioterapia em saúde do adulto e do idoso. Registro ativo no Crefito (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e experiência mínima de seis meses em fisioterapia no contexto hospitalar, orientado ao manejo do paciente crítico e em cuidados intermediários e conhecimento em pacote Office também são necessários.

‌



Fisioterapeuta neonatal e pediátrico

Além do diploma ou declaração de conclusão do curso, é necessário ter pós-graduação ou residência em fisioterapia nas áreas neonatal e/ou pediátrica, além de registro ativo no Crefito (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e experiência mínima de seis na área. Curso de RTA (Reequilíbrio Toracoabdominal) é desejável.

Terapeuta ocupacional

Além do diploma ou declaração de conclusão do curso, o candidato precisa de registro ativo no Crefito (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e experiência mínima de um mês na área. Conhecimento em sistema de gestão e prontuário eletrônico como MV e Trackcare também é desejável.

Enfermeiro administrativo

Além do diploma ou declaração de conclusão do curso, é preciso ter registro ativo no Coren/DF (Conselho Regional de Enfermagem) e experiência mínima de seis meses. Conhecimento em sistema de gestão e prontuário eletrônico como MV e Trackcare também é desejável.