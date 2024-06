Imigração japonesa no Brasil completa 116 anos nesta terça Cerca de 2,7 milhões de descendentes moram atualmente no Brasil; primeiro navio com imigrantes trouxe 781 pessoas

Alto contraste

A+

A-

Navio com primeiros imigrantes chegou em 1908 (REPRODUÇÃO/Reprodução/Estadão Conteúdo - Arquivo)

Na manhã de 18 de junho de 1908, depois de 52 dias de viagem e 12 mil milhas percorridas, o navio Kasato-maru chegou ao Porto de Santos com os primeiros 781 imigrantes japoneses (600 homens, 181 mulheres, além de 12 “espontâneos”). Os principais destinos deles eram as fazendas e colônias agrícolas, inicialmente de São Paulo e Paraná. Com o passar dos anos e com a chegada de mais japoneses, os imigrantes começaram a ir para todas as regiões do Brasil.





Os primeiros imigrantes

O recrutamento de japoneses interessados em emigrar começou em fevereiro daquele ano. Representantes de cada província fizeram parte do chamamento, mas menos de mil pessoas aceitaram o desafio. Segundo relatos, a maior dificuldade foi de reunir famílias inteiras e apenas aqueles que possuíam bens puderam bancar os custos da viagem. Entre eles, japoneses de Okinawa, Kagoshima, Kumamoto, Fukushima e de Hiroshima.

O navio zarpou em 28 de abril, partindo do porto de Kobe, e passou por Cingapura e pelo Cabo da Boa Esperança.

Publicidade

Em São Paulo, os imigrantes foram levados para grandes fazendas como trabalhadores rurais. De acordo com histórias contadas, houve muito descontentamento entre os japoneses por causa do tratamento recebido e das condições difíceis, com protestos e greves.

Ao longo do tempo, os imigrantes começaram a se estabelecer nas fazendas, alguns como agricultores independentes, e núcleos de colonização japonesa se formaram.

Publicidade

Atualmente

Pela estimativa da Embaixada do Japão no Brasil, cerca de 2,7 milhões de japoneses e descendentes moram no nosso país O estado com mais nikkeis — termo japonês para descendentes de japoneses — é São Paulo, com 1,333 milhão, seguida do Paraná, com 276 mil e Bahia, com 150 mil.

O embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, avalia que as relações entre os países são “muito boas”. Em entrevista exclusiva ao R7, o embaixador citou a primeira visita do Primeiro-Ministro do Japão ao país em 10 anos, a doação de purificadores de água para o Rio Grande do Sul depois das enchentes, e o potencial renovável dos países juntos. Confira a íntegra abaixo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além disso, Hayashi pontuou o sucesso no aumento de 60% de turistas brasileiros no Japão depois do acordo de isenção de visto. “Temos desafios, mas estamos tomando medidas para superar”, finaliza.