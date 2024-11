Imprensa internacional repercute explosões e morte na Praça dos Três Poderes às vésperas do G20 Homem que morreu após detonar artefatos perto da Câmara e do STF era morador de Santa Catarina e apoiador de Bolsonaro Brasília|Do R7, em Brasília 14/11/2024 - 07h59 (Atualizado em 14/11/2024 - 09h48 ) twitter

Praça dos Três Poderes foi isolada após incidente Marcos Oliveira/Agência Senado

As explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que deixaram um morto na noite desta quarta-feira (13) repercutiram na imprensa internacional. Veículos como The New York Times, Le Monde, Al Jazeera, The Guardian e Clarín citaram a gravidade do episódio e alguns destacaram a proximidade da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que receberá diversos líderes mundiais.

O homem foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, que foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL em 2020. Ele tinha 59 anos e era morador de Santa Catarina.

Francisco tinha artefatos no corpo e explodiu ao menos duas bombas em frente ao STF. Além disso, teria acionado à distância a detonação de outros artefatos que estavam no porta-malas do carro dele, estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados. O intervalo entre as explosões nos dois locais foi de 20 segundos.

Veja abaixo a repercussão do caso fora do país:

The New York Times

O jornal norte-americano falou que a ação foi cometida por um “homem-bomba solitário” e disse que “muitos brasileiros da direita enxergam o Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à democracia, argumentando que está perseguindo vozes conservadoras”.

O veículo lembrou a proximidade da cúpula do G20, no Rio de Janeiro (RJ), que receberá o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entre outros líderes mundiais.

The New York Times, Estados Unidos Reprodução/The New York Times

The Guardian

O britânico The Guardian também destacou que as explosões ocorreram dias antes da reunião dos chefes de Estado do G20, seguida de uma visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping a Brasília. Segundo o veículo, o caso gera “preocupações de segurança antes da reunião de líderes globais”.

The Guardian, Reino Unido Reprodução/The Guardian

Le Monde

O jornal francês “Le Monde” relatou que o episódio na Praça dos Três Poderes “levanta temores de um ataque contra as instituições”. O veículo citou ainda que o autor das explosões era apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e havia postado mensagens ameaçadoras nas redes sociais pouco antes.

Le Monde, França Reprodução/Le Monde

Clarín

O argentino Clarín também destacou a proximidade do G20 e disse que Francisco foi candidato a vereador pelo partido de Bolsonaro nas eleições municipais de 2020.

Clarín, Argentina Reprodução/Clarín

Al Jazeera

A emissora Al Jazeera, do Catar, destacou que uma pessoa morreu no local, que “tem sido alvo de violência política nos últimos anos”. O veículo afirmou também que as explosões ocorreram às vésperas da chegada das delegações estrangeiras para o G20.

Al Jazeera, Catar Reprodução/Al Jazeera