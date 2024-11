‘Inadmissível’ e ‘não pode ser tolerado’, diz ministra sobre transplantes de órgãos com HIV Nísia Trindade disse que infecção de seis pessoas transplantadas ‘foge das regras e controles estabelecidos pela pasta’ Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 15/10/2024 - 16h55 (Atualizado em 15/10/2024 - 16h55 ) twitter

Caso está sendo investigado pela Polícia Federal Reprodução/Record Brasília

A Ministra da Saúde, Nísia Trindade, considerou o caso dos pacientes que contraíram HIV após serem transplantados com órgãos infectados com o vírus, no Rio de Janeiro, como um “episódio inadmissível”. Segundo ela, o caso não pode ser tolerado e tem que ser investigado porque “foge das regras e controles” estabelecidos pela pasta para este tipo de procedimento. A fala de Nísia ocorreu durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (15).

“É um episódio inadmissível. Estamos com o Ministério da Saúde desde o primeiro momento em que houve a notificação do primeiro caso de uma pessoa que recebeu a doação e foi infectada pelo HIV, agindo em várias frentes, junto com o coordenador do Sistema de Transplante no estado do Rio de Janeiro, junto à Secretaria de Saúde, à Vigilância Sanitária e à Anvisa”, disse Nísia.

“É um caso que não pode ser admitido. Como já declarei em entrevista, é algo inusitado, que nunca aconteceu e não pode ser tolerado. E nós queremos fortalecer a confiança no Sistema Nacional de Transplantes. Um caso como esse tem que ser investigado porque foge das regras e controles que existem”, acrescentou.

Na última sexta-feira (11), seis pacientes transplantados foram diagnosticados com HIV. Os órgãos contaminados foram doados por duas pessoas, mas um laboratório privado que fez os testes nos órgãos antes que eles fossem transplantados não identificou a presença do vírus.

O caso foi descoberto após uma pessoa que recebeu um dos órgãos apresentar sintomas neurológicos. Ao fazer exame de sangue, foi constatada a infecção por HIV. Posteriormente, exames feitos em outros pacientes que receberam órgãos do mesmo doador e de uma segunda pessoa também indicaram a contaminação após os transplantes.

No mesmo dia, o Ministério da Saúde determinou a abertura de uma auditoria urgente no sistema de transplantes do Rio de Janeiro pelo Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do Sistema único de Saúde). A ministra também encaminhou uma solicitação para a investigação da Polícia Federal.

“O laboratório não apresentou as condições necessárias para os cuidados que tem que ser ter com os transplantes. Esse caso está em uma esfera criminal, ele foge de qualquer cumprimento de parâmetros que já existem”, afirmou Nísia.

Diante do cenário, a ministra disse que vai reforçar as medidas de testagem de órgãos doados para transplante, entre eles o teste NAT, responsável para detecção do HIV e outras doenças.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles