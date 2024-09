Incêndio atinge Floresta Nacional de Brasília nesta terça, e fumaça encobre céu da capital Fumaça pôde ser vista em diversas regiões do DF; até a publicação desta reportagem, fogo não tinha sido controlado Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2024 - 18h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 18h31 ) ‌



Céu foi encoberto por fumaça Reprodução/Record Brasília

Um incêndio de grande proporções atingiu a Floresta Nacional de Brasília na tarde desta terça-feira (3). A fumaça causada pelo fogo que se alastrou pela vegetação pôde ser vista em diversas regiões do Distrito Federal. Até o momento da publicação desta reportagem, as chamas não tinham sido controladas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, há pelo menos 20 profissionais atuando no local, e o controle total do incêndio deve acontecer na parte da noite.

“Os profissionais estão em combate e tentando debelar as chamas, mas a alta temperatura, o clima seco, o vento e as altas chamas, estão dificultando bastante a atuação”, disse a corporação. O incêndio não está controlado, e a área total atingida será computada somente após a extinção das chamas”, completou o órgão.

Mais cedo, a Flona divulgou nas redes sociais um alerta para os visitantes, informando que o parque foi fechado devido aos focos de incêndio.

Queimadas no DF

Com 133 dias sem chuva, o Distrito Federal enfrenta a maior estiagem dos últimos 14 anos, fator que pode agravar a situação das queimadas na capital federal.

Segundo os bombeiros, desde janeiro deste ano foram registrados 9 mil chamados de incêndios. Em todo o ano passado, a corporação atuou em 6 mil chamados.

A previsão é que em setembro a capital federal tenha 110 focos de incêndios por dia devido às condições climáticas.