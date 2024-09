Incêndio destruiu 10 mil hectares da Chapada dos Veadeiros Fogo começou na quinta e ainda não há informações sobre quem ou como começou Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 08/09/2024 - 18h43 (Atualizado em 08/09/2024 - 19h19 ) ‌



Fogo começou na quinta CBMGO/ reprodução

Uma área equivalente a 10 mil hectares foram atingidos por incêndio na Chapada dos Veadeiros (GO) desde quinta-feira (5). O fogo se concentra entre o Paralelo 14 e o Simão Corrêa.

Segundo a administração do parque, não há informações sobre quem ou como o incêndio foi iniciado.

No momento, 25 brigadistas do Prevfogo e 20 do ICMBio atuam para controlar o fogo, além de dois brigadistas da Rede Contrafogo e cinco bombeiros do CBMGO (Corpo de Bombeiros Militar de Goiás). Os esforços também contam com um helicóptero.

No entanto, na área de Simão Correa, a aeronave não está conseguindo levar os combatentes para lá devido ao relevo da região.

‌



A umidade do ar continua baixa no estado. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou a emitir alerta vermelho para Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins.