Incêndio em vegetação atinge parte de escola pública na Asa Norte, em Brasília Segundo os bombeiros, o fogo atingiu a parte de trás da escola, o que ameaçou um gerador de energia e uma sala usada como depósito Brasília|Do R7, em Brasília 01/09/2024 - 21h07 (Atualizado em 01/09/2024 - 21h10 ) ‌



Caso aconteceu neste domingo (1º) Divulgação/ CBMDF

Um incêndio atingiu parte das instalações de uma escola pública na 610 Asa Norte, no Distrito Federal, na manhã deste domingo (1º). O fogo, que começou em áreas de vetação próximas ao local , se espalhou rapidamente devido aos ventos fortes e à seca, informou o Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

Segundo a corporação, o incêndio atingiu a parte de trás da escola, o que ameaçou um gerador de energia e uma sala usada como depósito. Outros materiais que estavam na parte externa foram danificados.

Equipes de combate a incêndio urbano e florestal foram acionadas para controlar a situação e minimizar os danos. Ainda de acordo com os bombeiros, as causas do incêndio estão sendo investigadas. Após a extinção do incêndio foi feito um rescaldo e monitoramento das áreas quentes.

Em agosto, o Distrito Federal registrou 56 focos de incêndio, número 166% maior que o mesmo período de 2023, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Neste domingo, a Defesa Civil emitiu um alerta para a baixa umidade no DF, indicando grandes riscos para incêndios florestais.

Brasil teve ao menos 1,9 mil focos de incêndio por dia

Por dia, o Brasil registrou ao menos 1.981 focos de incêndio em agosto , segundo dados do Inpe, que consideram o período entre 1º e 26. A média é o resultado total de 51.527 focos notificados no mês, o maior índice desde setembro de 2022, quando foram registrados 60.313. Atualmente, algumas regiões do país enfrentam uma onda de queimadas, entre elas o interior de São Paulo, Amazônia e Pantanal.

Apenas nesta segunda (26), 2.810 focos foram registrados, uma média de 117 incêndios por hora. No acumulado do ano, o número sobe para 109.943, o que supera os eventos registrados há 23 anos (101.530). Mato Grosso, Pará e Amazonas foram os estados mais afetados pelo fogo em quase oito meses, com 21.694, 14.794 e 12.696 focos, respectivamente ( leia mais aqui ).