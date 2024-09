Incêndio na Floresta Nacional de Brasília teria sido criminoso, diz ICMBio Três pessoas foram vistas no local, provavelmente envolvidas com o início do fogo Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 04/09/2024 - 00h19 (Atualizado em 04/09/2024 - 00h19 ) ‌



Céu foi encoberto por fumaça Reprodução/Record Brasília

O incêndio que atinge a Floresta Nacional de Brasília nesta terça-feira (3) teria sido criminoso, segundo o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). De acordo com o órgão, três pessoas foram vistas no local, provavelmente envolvidas com o início do fogo.

Foram detectados três focos de incêndio a partir das 10h30, às margens da BR-80. Cerca de 1,2 mil hectares já foram atingidos, segundo o ICMBio. Os combatentes ainda não conseguiram controlar as chamas.

A fumaça pode ser vista de longe de vários regiões do DF. Mais cedo, a Flona divulgou nas redes sociais um alerta para os visitantes, informando que o parque foi fechado devido aos focos de incêndio. A Flona também solicitou que as pessoas denunciem possíveis incendiários.

Para o combate ao fogo, atuam 15 brigadistas e servidores do ICMBio, 10 combatentes do Ibram e 19 do CBMDF. São mais de 10 viaturas no local, incluindo duas viaturas com água do CBMDF e uma do ICMBio.