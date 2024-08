Incêndios no DF mataram 27 pessoas e deixaram 110 feridas desde 2021 Neste ano, cinco pessoas da mesma família morreram após casa de madeira pegar fogo em Planaltina Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 02h00 ) ‌



Corpo de Bombeiros do DF registrou 2.142 incêndios em edificações desde 2021 Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Desde 2021, 27 pessoas e sete animais morreram em incêndios no Distrito Federal e 110 pessoas ficaram feridas. As ocorrências com morte envolvendo humanos devem chegar a um número recorde em 2024 na comparação com os três anos anteriores. Oficialmente, o Corpo de Bombeiros do DF registrou de janeiro até 10 de agosto deste ano oito óbitos por acidentes com fogo, mas dias depois um incêndio em uma casa de madeira em Planaltina matou cinco membros da mesma família, entre elas três crianças.

Segundo os dados do Corpo de Bombeiros, em 2022 foram contabilizados dez óbitos e em 2023, oito.

De 2021 para cá, 2.142 incêndios em edificações foram registrados. A maioria deles aconteceu em 2022, com 629. Desde janeiro deste ano, o DF teve ao menos 364 casos.

Segundo o subtenente do Corpo de Bombeiros do DF Éber Silva, as causas mais comuns desse tipo de acidente estão relacionadas ao sistema elétrico, que pode ser antigo e não ter manutenção. Plano Piloto (86), Ceilândia (56) e Sobradinho (43) são as regiões administrativas com mais casos desde 2021.

‌



A corporação explica que, caso o fogo esteja no começo, é recomendado o uso de aparelhos extintores para tentar impedir que as chamas se desenvolvam. Caso isso não seja possível, é aconselhado sair do local e ligar para os bombeiros pelo número 193.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Caso o incêndio seja em uma residência, o indicado é fechar as portas dos cômodos no caminho pela rota de fuga para confinar o fogo e impedir que ele passe para outros lugares.

‌



É importante que os ocupantes deixem o local o mais rápido possível, sem se preocupar com os pertences. Caso haja fogo, é preciso andar agachado e se manter perto do solo, visto que a fumaça sobe.

“Como o fogo tende a subir, os ocupantes devem procurar sempre descer. Somente subir caso esteja em subsolo a fim de procurar área segura”, explica Silva.

‌



Caso não seja possível sair do local do incêndio, o Corpo de Bombeiros recomenda:

Fechar todas as portas possíveis e refugiar-se no cômodo mais distante das chamas;

Vedar frestas utilizando qualquer meio (roupas, tapetes, fita);

Manter a janela do cômodo aberta para permitir a entrada de oxigênio;

Se possível, sinalizar pela janela sua localização;

Caso o ambiente seja tomado por fumaça, ficar mais próximo ao chão, onde ainda haverá oxigênio;

Para quem conseguir deixar o ambiente em chamas, a corporação aconselha não retornar ao local do incêndio, nem para buscar pertences. Além disso, os bombeiros dizem que usar elevadores em caso de fogo deve ser evitado.

Mortes por incêndio em Valparaíso

Na terça-feira (27), um casal e o filho recém-nascido morreu ao cair do apartamento após um incêndio atingir o 7º andar de um prédio residencial em Valparaíso de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal. As circunstâncias das mortes são investigadas pela Polícia Civil de Goiás, que suspeita que os pais caíram ao tentar salvar o bebê.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Testemunhas da tragédia tinham dito que a família se jogou do apartamento para fugir das chamas, mas a informação não foi confirmada pela Polícia Civil. Uma teoria é que o fogo tenha iniciado após um serviço de impermeabilização de sofá realizado no apartamento da família que morreu.