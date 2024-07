‘Incidente cibernético’ causa instabilidade em sistema do governo, diz Ministério da Gestão Ao R7, fontes da Polícia Federal confirmaram que a corporação apurava o caso, com auxílio da Diretoria de Crimes Cibernéticos Brasília|Gabriela Coelho e Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 24/07/2024 - 17h08 (Atualizado em 24/07/2024 - 18h01 ) ‌



Pasta informou que técnicos já estão tratando o incidente Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação informou nesta quarta-feira (24) que o SEI (Sistema Eletrônico de Informações) e algumas funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional sofreram um “incidente de segurança cibernética”. Ao R7, fontes da PF (Polícia Federal) confirmaram que a corporação atua no caso, com auxílio da Diretoria de Crimes Cibernéticos.

Em nota, a pasta afirmou, ainda, que o sistema é responsável pelo andamento eletrônico de processos administrativos de nove ministérios e dois outros órgãos. O ocorrido não afetou os serviços ofertados ao cidadão via Gov.br. “As equipes de TI já estão tratando o incidente para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível”, diz o texto.

Apagão global

Na última semana, um apagão global afetou diversas empresas pelo mundo, incluindo bancos, companhias aéreas e hospitais. A instabilidade teria sido causada por um problema na atualização de conteúdo para computadores com sistema do Windows, informou a empresa de segurança cibernética CrowdStrike, que informou ter tomado conhecimento de falhas em um sensor do sistema operacional da Microsoft.

As empresas responsáveis pelo apagão afirmaram já ter corrigido as falhas que desencadearam o problema. A Microsoft, responsável pelo Windows, emitiu um comunicado em que afirma que “a causa subjacente [do apagão] foi corrigida, no entanto, o impacto residual continua afetando alguns aplicativos e serviços do Microsoft 365″.

No Brasil, distribuidoras de energia do país relataram problemas em sistemas comerciais e de atendimento às equipes de campo devido ao apagão cibernético global .