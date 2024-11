Inep publica portaria com cronograma do Censo da Educação Superior 2024 Portaria assegura o sigilo e a proteção de dados pessoais apurados no censo, que serão utilizados exclusivamente para fins estatísticos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 09h07 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inep publica portaria Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) publicou nesta terça-feira (26), no Diário Oficial da União, a portaria que define o cronograma e as etapas do Censo da Educação Superior 2024. O levantamento será realizado por meio do sistema Censup, abrangendo todas as IES (Instituições de Educação Superior) do país, sejam elas públicas ou privadas.

O processo de coleta de dados, que tem como referência o ano letivo de 2024, ocorrerá entre 3 de fevereiro e 13 de junho de 2025. Durante esse período, as instituições deverão atualizar e corrigir informações sobre cursos e matrículas, conforme etapas detalhadas no cronograma oficial.

Entre as principais atividades previstas no cronograma estão:

Atualização do cadastro do Recenseador Institucional (RI), a partir de 21 de janeiro de 2025;

Preenchimento e verificação de dados censitários, de 3 de fevereiro a 4 de abril de 2025;

Análise e resposta a relatórios de consistência pelo Inep, entre 22 de abril e 13 de maio de 2025;

Fechamento do Censo para as IES, até 13 de junho de 2025.

Após essa data, as instituições que não cumprirem as obrigações serão notificadas entre 16 e 20 de junho de 2025, com a possibilidade de inativação no sistema Censup caso os dados não sejam regularizados até 4 de julho de 2025.

‌



O Inep também anunciou que a divulgação dos resultados consolidados do Censo da Educação Superior está prevista para 26 de agosto de 2025, após a homologação dos dados.

Responsabilidades

A portaria reforça que as IES são responsáveis pela exatidão das informações fornecidas. Os representantes legais e recenseadores institucionais deverão preencher e corrigir os dados no sistema, sob pena de sanções administrativas.

‌



Além disso, o Inep realizará verificações presenciais ou por videoconferência para garantir a qualidade das informações declaradas. Instituições que apresentarem inconsistências sem justificativa terão seus casos analisados por órgãos do Ministério da Educação, como a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres).

A portaria assegura o sigilo e a proteção de dados pessoais apurados no censo, que serão utilizados exclusivamente para fins estatísticos. Após a divulgação oficial, os dados se tornam estatísticas definitivas, sem possibilidade de alterações.