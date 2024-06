Influencer cria projeto pela inclusão de pessoas com deficiência O jovem Deives Picáz criou a proposta com o intuito de romper preconceitos; iniciativa dá visibilidade a pessoas com deficiência

De acordo com o IBGE, 3,85% da população do Distrito Federal têm algum tipo de deficiência. O número representa mais de 28 mil pessoas. E um projeto criado pelo influenciador digital Deives Picáz vem motivando a aceitação dessas pessoas na internet. A iniciativa, batizada de “#MeuCorpoAtravésDosMeusOlhos”, surgiu em 2020, e, segundo Deives, o nome seria apenas a legenda de uma de suas publicações. A foto viralizou e, algum tempo depois, o jovem resolveu produzir mais conteúdo. “No início de 2022, me percebi inquieto, com vontade fazer algo bacana, e aí, fui nos meus posts arquivados e encontrei essa frase. Acabei a transformando em um projeto e convidei outros influenciadores para aderirem à ideia.”

A iniciativa de Deives fez com que muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência publicassem suas fotos com a hashtag #MeuCorpoAtravésDosMeusOlhos.

Deives acredita que as imagens juntamente com a legenda geram um impacto em quem está vendo e lendo. "Muitas pessoas enxergam imagens de pessoas com deficiência e sentem pena, acham que são pessoas que têm que superar seu próprio corpo, quando, na verdade, não. Esse projeto reflete a maneira como nos reconhecemos e todo o potencial que temos", ensina o influenciador. Deives tem agenesia de membros, uma formação atípica de membros que é causada por algumas doenças raras durante o período da gravidez.

Ele conta que vê o projeto como uma forma de mostrar para as pessoas com deficiência que elas são capazes. “Tudo que a sociedade diz é equivocado. Precisamos de mais inclusão, acessibilidade e representatividade”, pontua. “Já para as pessoas sem deficiência, ele [o projeto] serve para mostrar que também existimos, temos nossas demandas, mas elas não impedem que sejamos protagonistas das nossas próprias histórias e que a percepção de pena ou superação já não nos cabe mais, na verdade nunca nos coube! Somos fortes e capazes,” ensina o influenciador digital.

Deives diz que tem sido gratificante ver a repercussão da iniciativa. “É incrível ver o retorno do projeto, ele se iniciou com outros oito influenciadores além de mim, e agora, se expandiu e alcançou milhões de pessoas,” comemora. “Mas o principal é ver que nós PcDs, somos protagonistas de um projeto incrível, com uma mensagem de força, empoderamento e livre de sentimentos como a pena”, completa.

O influenciador conta que que cada participante da campanha traz um relato com uma reflexão diferente. “Isso ajuda as pessoas a desconstruir preconceitos.” Ele conta que tem uma grande aspiração com o projeto.”Gostaria que as grandes empresas e agências se conscientizassem sobre o nosso potencial e começassem a nos chamar para que possamos participar de campanhas publicitárias assim como outros influenciadores. Entendo que temos potencial para o mesmo e quebrando esse estigma que existe sobre nós.” Deives diz que também seria bom que pessoas com deficiência fossem entrevistadas presencialmente em veículos de imprensa. “Iisso causaria uma representatividade gigante onde inúmeras pessoas com deficiência se sentiriam representadas! A representatividade importa e muito!”

Às pessoas com deficiência o influencer diz: “Continuem firmes porque esse mundo também é nosso e enquanto eu estiver aqui, com certeza estarei lutando para que as futuras gerações não passem pelas mesmas situações que um dia eu passei”. Já para as pessoas que não têm deficiência, Deives chama para serem aliadas da causa. “Chega dessas duas narrativas que ou somos inferiores ou somos exemplos de superação, isso só nos prejudica! A verdade é que a deficiência não é e nunca vai ser um problema, o problema é o capacitismo, é a falta de acessibilidade e de inclusão. A deficiência é somente uma característica humana!”

A dança me ensinou que meu corpo é como o de qualquer pessoa: único

Luísa tem uma doença genética rara chamada charcot-marie-tooth Luísa tem uma doença genética rara chamada charcot-marie-tooth

Diagnosticada com paralisia cerebral, a influenciadora capixaba Luísa Campos Pitanga, de 16 anos, quase morreu ao nascer. Ela já fez diversos tratamentos, além de cirurgias e incontáveis sessões de fisioterapia. Tudo isso até Luísa descobrir o balé. Ela conta que a dança a ensinou a amar o próprio corpo e a se aceitar como é.

"Aos sete meses de gestação, minha mãe, Mônica, teve uma apendicite aguda não diagnosticada que, só quando dei sinais de que precisava nascer, com 32 semanas, descobriram – e a apêndice já tinha supurado. Assim, tive complicações cardíacas e pulmonares, e fui levada direto à UTI", relata. Luísa ficou entubada, respirando com ajuda de aparelhos e todos achavam que ela não resistiria. "Havia recebido o diagnóstico de paralisia cerebral, fiquei 28 dias internada lutando pela vida. E venci", relata Luísa.