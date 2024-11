Inmet alerta para chuvas intensas e ventos de até 60km/h até domingo no Distrito Federal Na região central de Brasília já choveu cerca de 6% acima do esperado para o mês inteiro; meteorologista aponta cuidados Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 10h13 (Atualizado em 18/10/2024 - 13h05 ) twitter

Inmet orienta cuidados devido às chuvas Acácio Pinheiro / Agência Brasília -

O Distrito Federal está sob alerta amarelo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) com perigo potencial de chuvas intensas até domingo às 12h, além de previsão de até 50 mm/dia e ventos intensos de 60km/h. Apesar disso, o instituto prevê baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e alagamentos, mas orienta a população a adotar alguns cuidados, como, em caso de chuvas com relâmpagos, não tentar se abrigar embaixo de árvores ou estruturas metálicas.

De acordo com o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, na região central de Brasília já choveu cerca de 6% acima do esperado para o mês inteiro. “Estava seco, com mais de 160 dias sem chuva, e agora a chuva chegou de vez”, disse. Em outras estações de medição do Instituto, as chuvas ainda não bateram o esperado para o mês.

Em Águas Emendadas, a precipitação atingiu 76% do esperado; no Gama: 69%; em Brazlândia: 45%; e no Paranoá cerca de 32%. Em relação às temperaturas, ao longo do fim de semana a mínima deve variar em torno de 17ºC e a máxima fica entre 26°C e 29°C. “A temperatura não deve ser tão elevada, as nuvens e as chuvas fazem com que as temperaturas não ultrapassem os 30ºC”, pontua.

O especialista explica o porquê da baixa amplitude térmica. “Como tem nuvem, não temos perda radioativa. A nuvem impede a radiação de chegar e a radiação que chega é impedida de sair. Por isso, temos uma temperatura mais amena, como se fosse uma estufazinha. Não é o calorão que estávamos tendo, mas temos a sensação de que está meio abafado, devido a presença de muita umidade”, explica.

Cuidados

Olívio Bahia orienta a população a ter cuidados diversos com as chuvas. “No momento da chuva, para quem está na pista, é necessário redobrar os cuidados, porque a visibilidade fica reduzida. A pessoa deve redobrar a atenção e dirigir mais devagar. Para quem está na rua, é importante evitar se abrigar debaixo de árvores ou estruturas metálicas, devido ao vento e raios que podem causar um acidente”, alerta.