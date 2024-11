Inmet emite alerta amarelo para chuvas intensas no Distrito Federal nesta segunda Aviso é válido até quarta-feira (16), com previsão de ventos intensos de até 60 km/h Brasília|Do R7, em Brasília 14/10/2024 - 17h06 (Atualizado em 14/10/2024 - 17h06 ) twitter

Chuvas devem ocorrer durante toda a semana Toninho Tavares / Agência Brasília

O Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) emitiu nesta segunda-feira (14) um alerta amarelo para chuvas intensas no Distrito Federal. A previsão é de ventos intensos, que podem atingir até 60 km/h, e de chuvas entre 20 e 30 mm/dia. O aviso fica até 12h de quarta-feira (16), e há baixo risco para queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e corte de energia.

Apesar de o alerta durar até quarta, a previsão de chuva continua até a próxima segunda-feira (21), segundo a metereologia. Durante a semana, a temperatura deve variar entre 20 °C e 32 °C, e a umidade do ar pode chegar a 95%.

Veja cuidados

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; e

Em caso de dúvidas ou risco potencial, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Fim da estiagem

Na última segunda-feira (7), algumas regiões do DF e do Entorno registraram chuvas depois de 167 dias de estiagem. No Lago Norte, houve ventania, que chegou a derrubar postes de energia e árvore. Em Valparaíso de Goiás, moradores filmaram queda de granizo.

