Inmet emite alerta laranja de baixa umidade nesta segunda no Distrito Federal Umidade relativa do ar deve chegar a 15% no período da tarde, com temperatura máxima de 31ºC Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/08/2024 - 09h54 (Atualizado em 19/08/2024 - 10h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Baixa umidade no DF acende alerta Joel Rodrigues / Agência Brasília -

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (19) um alerta laranja de perigo de baixa umidade no Distrito Federal. Segundo a previsão do instituto, a umidade relativa do ar deve chegar a 15% no período da tarde, com temperatura máxima de 31ºC. Na semana passada, o DF passou por alerta vermelho de umidade abaixo de 12% na terça-feira (13).

“Nós estamos há vários dias sem chuvas. Estamos no fim do inverno e é uma tendência essa massa de ar seco. A tendência agora é termos dias muito quentes e secos, com a temperatura subindo durante a tarde”, explica o meteorologista Cléber Souza.

Nesta segunda-feira (19), o DF registrou temperatura mínima de 10ºC e umidade relativa de 70% no começo da manhã. Os horários críticos de queda de umidade serão entre 13h e 19h.

Ao longo da semana, a capital do país deve continuar registrando altas temperaturas durante o período da tarde e baixa umidade relativa do ar.

Veja cuidados: