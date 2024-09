Inmet emite alerta laranja de perigo de baixa umidade para o DF neste fim de semana Baixa umidade deve seguir até domingo, atingindo mínima de até 12%; temperatura máxima se mantém em torno de 30ºC Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 07/09/2024 - 12h08 (Atualizado em 07/09/2024 - 12h09 ) ‌



Especialista recomendam ingestão de muito líquido Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 05.0

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de baixa umidade para o Distrito Federal neste sábado (7). Segundo a previsão do instituto, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12% durante o período da tarde, entre às 12h e 18h principalmente. A Defesa Civil também enviou um aviso em SMS para a população reforçando que em casos de emergência basta acionar o 193.

A umidade relativa do ar deve seguir baixa também ao longo do domingo, em torno dos 15%, segundo a previsão do Inmet. Em relação à temperatura, este fim de semana deve registrar mínimas em torno de 18ºC e máxima de até 31ºC.

Com a baixa umidade e alta temperatura, o Inmet recomenda uma série de cuidados:

beber bastante líquido;

evitar atividades físicas, principalmente nos horários mais quentes e de baixa umidade;

evitar exposição no sol;

usar hidratante de pele; e

usar umidificador de ambiente.

Mais informações podem ser obtidas pela Defesa Civil (199) ou pelo Corpo de Bombeiros (193).