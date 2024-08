Inmet emite alerta vermelho de umidade abaixo de 12% no DF Período de alerta começa às 13h e vai até às 16h; população deve evitar circulação durante o período Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 11h18 (Atualizado em 13/08/2024 - 11h33 ) ‌



O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta terça-feira (13) um alerta vermelho de baixa umidade no Distrito Federal. O alerta de grande perigo começa às 13h e vai até às 16h, com previsão de umidade abaixo dos 12%. Na segunda, segundo o Instituto, a umidade já tinha chegado a 11% no período mais crítico da tarde.

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, reforça a importância de reduzir a circulação nas ruas durante o período, principalmente devido ao pico de temperatura. “Esse é o primeiro alerta vermelho de grande perigo do ano, pois além da baixa umidade, teremos uma temperatura elevada, em torno dos 32ºC”, explicou.

Pela manhã, a menor temperatura na capital do país foi registrada no Gama, com 7,1ºC. Ao longo da semana, a expectativa é que as temperaturas continuem baixas durante as noites e madrugadas, com aumento da temperatura durante o período da tarde.

Em relação à umidade, ao longo da semana deve persistir o alerta laranja e amarelo, com umidade chegando ao mínimo de 12%. “O alerta ainda vai ser definido com base nas informações de hoje, mas tende a ficar no amarelo e no laranja. Isso porque a massa de ar seco sobre o Centro-Oeste está favorecendo essa condição. Mas amanhã temos um aumento da nebulosidade [que deve ajudar no aumento da umidade]”, explicou.

