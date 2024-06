Inscrições do Enem são reabertas para estudantes do Rio Grande do Sul Devido às enchentes no estado gaúcho, todos os moradores da região terão até a próxima sexta-feira (21) para se inscrever

Inscrições vão até a próxima sexta-feira, 21 de junho (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Educação reabriu neste domingo (16) as inscrições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 para estudantes do Rio Grande do Sul. O prazo, que terminou na sexta-feira (14) para outros locais do país, se estende até as 23h59 de 21 de junho para o RS. Devido às enchentes no estado gaúcho , todos os moradores da região terão direito à isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 85.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo MEC no sábado (15), no Rio Grande do Sul 259.936 estudantes se inscreveram para o exame. O Ministério informou, ainda, que avalia a necessidade de aplicação das provas em uma nova data para os participantes do estado.

A decisão de dar um prazo maior para as inscrições de moradores do RS é devido ao período de enchentes que o estado gaúcho enfrenta. O desastre deixou quase 180 mortos, milhares de desabrigados e outros prejuízos, como falta de eletricidade, acesso à internet e danos no setor privado.

Inscritos em todo o país

Segundo a pasta, em todo o país foram registradas 5.055.699 inscrições para a prova deste ano, superando o número das últimas edições. Desse total, 4.050.810 já estão confirmados para fazer o exame.

Para realizar a inscrição, é necessário acessar a Página do Participante com o login único do Gov.br. Após a realização da inscrição, será gerado um boleto para o pagamento da taxa, que só é disponibilizado ao estudante depois do acesso ao sistema do Gov.br.

As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o Brasil. A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e funciona como a principal porta de entrada para a educação superior.