INSS lança serviço para corrigir inconsistências cadastrais com a Receita Federal

Serviço estará disponível no site ou no app do Meu INSS INSS/Divulgação

O Ministério da Previdência Social publicou nesta quinta-feira (24) uma portaria que institui serviço online destinado a corrigir divergências cadastrais entre os dados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e da Receita Federal. Essas inconsistências podem dificultar o acesso a benefícios previdenciários.

O serviço, denominado “Atualização de Dados por Divergência Cadastral”, estará disponível exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial da Previdência Social. Para utilizar essa ferramenta, os cidadãos deverão acessar o sistema e verificar quais informações estão incorretas.

A portaria detalha que ao acessar o Meu INSS e fazer o login pelo portal Gov.br, o sistema mostrará as divergências nos dados. A pessoa deverá escolher entre corrigir os dados no INSS ou na Receita Federal. Se a divergência for no INSS, a pessoa será direcionada para usar o serviço “Atualização de Dados por Divergência Cadastral”. Se for na Receita Federal, a pessoa será encaminhada para preencher um formulário no portal.

Medidas de segurança

O governo tem orientado os segurados do INSS a não fornecerem fotos, dados biométricos, números ou cópias de documentos, e a não assinarem papéis sem ler. Em casos de suspeita de fraudes, como falsários se passando por servidores do INSS, a recomendação é a mesma: não compartilhar informações pessoais. O INSS não realiza prova de vida em casa e não solicita documentos diretamente. Quando precisa contatar os beneficiários, o INSS sempre confirma os dados.

Confira as principais recomendações de segurança do INSS:

1. Nunca compartilhe sua senha: a senha é essencial para acessar suas contas. Não a compartilhe e não a anote em lugares visíveis. O INSS nunca pedirá sua senha por e-mail, mensagem ou telefone.

2. Use token para autenticação: utilize um token físico ou digital para maior segurança ao acessar serviços online. Não deixe o token conectado ao computador para evitar invasões.

3. Evite compartilhar dados pessoais: não forneça CPF, número de benefício ou informações bancárias por mensagens ou telefone. Instituições nunca solicitam essas informações de forma eletrônica.

4. Cuidado com a biometria: não deixe que estranhos façam sua biometria. Sempre vá pessoalmente a locais de atendimento confiáveis.

5. Evite redes wi-fi públicas: não acesse serviços do Meu INSS, bancos ou plataformas governamentais em redes wi-fi públicas ou em computadores desconhecidos, pois podem ser inseguros.

6. Cuidado com fake news: fique atento a notícias falsas, que podem ser uma armadilha para roubar suas informações.