Integrantes do PSOL trocam socos no palco do congresso nacional do partido, em Brasília; veja vídeo

Membros do PSOL se agrediram fisicamente X/@euandreperes - 1º.10.2023

Integrantes do PSOL brigaram no palco do 8º Congresso Nacional do partido neste domingo (1º), em Brasília. Um vídeo da confusão circula nas redes sociais. "Não, não, não! Isso não, companheiros. Por favor, por favor", diz um homem ao microfone enquanto duas pessoas trocam socos. Com a gritaria, o homem sobe o tom de voz. "Todos e todas, desçam do palco", afirma. Assista ao vídeo:

O evento elegeu, com 67% dos votos, a professora e historiadora Paula Coradi como nova presidente do partido. Ela é aliada do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e deve ficar no cargo até 2026.

Paula Coradi entra no lugar do cientista político e também historiador Juliano Medeiros, que ocupava o comando do partido desde 2017.

Procurado pelo R7 para comentar o assunto, a Executiva Nacional do PSOL disse que órgãos internos do partido apuram o caso. Leia a íntegra da nota enviada à reportagem:

"Durante o 8º Congresso Nacional do PSOL, houve um desentendimento entre dois militantes que terminou por acirrar o ânimos e interromper o andamento do Congresso por alguns instantes. A direção do PSOL lamenta o ocorrido. O caso está sob apuração das instâncias responsáveis. O incidente não alterou o curso do encontro que se encerrou elegendo a nova direção e aprovando todas as resoluções previstas."













































Quem é Paula Coradi

Filiada ao PSOL desde 2009, Paula é professora licenciada da rede estadual do Espírito Santo não ocupa cargo público eletivo. Ela trabalhou na coordenação de campanha de Boulos à Presidência da República, em 2018, e na que o levou ao segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2020.