‘Inteligência não conseguiu levantar adequadamente’, diz GSI sobre 8/1 Ministro-chefe avaliou que ‘agressividade dos manifestantes’ não foi ‘bem avaliada’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 14h06 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Inteligência não conseguiu levantar adequadamente e passar a informação', diz GSI sobre 8/1 Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Marcos Antonio Amaro, disse, nesta terça-feira (26), que, durante os atos extremistas do 8 de janeiro, a inteligência “não conseguiu levantar adequadamente e passar a informação oportunamente” sobre os manifestantes que depredaram o Palácio do Planalto.

“Não foi bem avaliada a agressividade dos manifestantes, o número de manifestantes não era tão evidente dessa capacidade, cerca de 4 mil, 4 mil é um número que já foi superado muitas vezes”, explicou a jornalistas. “Desde manifestações aqui, as pessoas vinham para a praça, como eu disse aqui, se posicionavam à frente do Palácio e lançavam suas manifestações, batiam na grade, sinalizavam essa possibilidade de querer invadir, mas nunca invadir”, continuou.

Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes invadiram as sedes dos Três Poderes e depredaram as instalações. Eles não concordavam com a eleição nem com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Semanas antes dos atos extremistas, a Abin (Agencia Brasileira de Inteligência) monitorava a chegada de populares à Capital Federal e repassava as informações às forças de segurança. Após o atentado, o então ministro do GSI, General Gonçalves Dias, foi demitido.

À época, à CPMI do Congresso Nacional, Dias disse que o protocolo de ações para a defesa do Palácio do Planalto, o chamado Plano Escudo, foi concluído, mas não foi executado no dia dos ataques extremistas aos prédios da praça dos Três Poderes. “Foi planejado, mas não houve um acompanhamento de empregar mais força onde deveria ser empregada”, afirmou.