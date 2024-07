Isso é Calypso Tour: Joelma confirma gravação do DVD em Brasília Fãs fizeram campanha para que próxima etapa da turnê seja gravada na capital federal; artista comentou possível feat com Luísa Sonza

Cantora se apresentou em Brasília Reprodução/Rede Social/@Joelma - 14.07.2024

A cantora Joelma confirmou à RECORD neste domingo (14) a gravação do DVD ‘Isso é Calypso Tour’ em Brasília . A artista, que está gravando o novo projeto por etapas em diversas cidades brasileiras , falou que cedeu ao apelo dos fãs. “Tenho quatro DVD’s para gravar ainda esse ano, e agora o de Brasília. Os fãs fizeram uma campanha e a gente já disse sim”, afirmou.

Com uma carreira marcada por hits — tanto como vocalista da banda Calypso durante quase 20 anos, quanto em sua carreira solo — Joelma também comentou o recente sucesso da música “Voando Pro Pará”. Lançada em 2015, a canção voltou às paradas das mais ouvidas e viralizou nas redes sociais. “Acho que foi um presente de Deus para a minha vida depois de tudo o que eu passei e depois de tantas vezes infectada pela covid”.

Joelma tem cumprido uma extensa agenda de shows, trazendo convidados especiais ao palco para colaborações. No último sábado (13), a convidada ao show realizado no Ceará foi a cantora Luísa Sonza. Juntas, elas interpretaram a música “A Lua Me Traiu”, levando os fãs a pedirem por um feat entre as duas. Além de Luísa, a cantora paraense tem convidado artistas da nova geração da música, como Pedro Sampaio, Pocah e Mari Fernandes. No entanto, Joelma descartou a possibilidade de novos feats. “Agora não. Atualmente minha cabeça está focada nos projetos da turnê. Mas quem sabe no futuro”, disse Joelma.

Show em Brasília

Durante o concerto realizado em Brasília, no último domingo (14), durante o festival Na Praia, o público curtiu diversas músicas da banda Calypso como “Pra Te Esquecer”, “Primeiro Amor” e “Dançando Calypso”, além de hits da carreira solo, como “Voando Pro Pará”. A filha mais nova de Joelma, Yasmin Mendes, também participou do show e animou o público cantando cinco covers de ritmos diversos.

Com uma faixa rosa na cabeça com o nome “Joelma”, a aposentada Nilcien Gonzaga, 65, acompanhou o show com entusiasmo. Ela compartilhou como as músicas da artista paraense a ajudaram em um momento difícil. “Comecei a ouvir Joelma durante um período depressivo e passei a realizar corridas de rua ouvindo as músicas dela. Todos os dias corro 8 km e as canções dela nunca saem dos meus fones”, contou a fã.

Sonho realizado', diz Nilcien Gonzaga, fã de Joelma Laísa Lopes/RECORD - 14.07.2024

No mesmo dia, Nilcien realizou o sonho de conhecer Joelma pessoalmente. “Ela é incrível. Já assisti a vários shows dela, mas nunca tinha tido a chance de vê-la de perto. Foi um sonho realizado”.

A paraense Idaleth Silva, 50, acompanha a carreira de Joelma desde os tempos da banda Calypso no norte do país e compareceu ao show para relembrar os velhos tempos. “Eu vim para matar a saudade do meu Pará”, disse ela. Idaleth contou que assistiu a um dos primeiros shows da artista. “Ela e o Chimbinha estavam cantando a música ‘Dançando Calypso’ em uma praça, em frente a um armazém em Marabá (PA). Foi muito marcante. Desde aquela época, nunca parei de ser fã. Já fui a diversos shows e, sempre que limpo a minha casa, a trilha sonora é Joelma”, comentou.