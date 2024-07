Itamaraty condena ataque de Israel que matou comandante do grupo terrorista Hezbollah Em comunicado, governo pediu para as autoridades ‘de se absterem de ações que possam vir a expandir o conflito’ Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 31/07/2024 - 11h54 (Atualizado em 31/07/2024 - 11h56 ) ‌



Itamaraty, chefiado por Vieira, condena ataque em Beirute Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, condenou o ataque aéreo de Israel em uma área residencial de Beirute, capital do Líbano, na última terça-feira (30), em resposta ao grupo terrorista Hezbollah. As forças de defesa israelenses anunciaram que um comandante do alto escalão do Hezbollah foi morto na ação. “O Brasil acompanha com extrema preocupação a escalada de hostilidades”, diz o comunicado.

“A continuidade do ciclo de ataques e retaliações leva a espiral de violência e agressões com danos cada vez maiores, sobretudo às populações civis dos dois países“, diz a nota. “Desse modo, exorta as autoridades israelenses e o Hezbollah a se absterem de ações que possam vir a expandir o conflito, com consequências imprevisíveis para a estabilidade do Oriente Médio e a segurança internacional”, completou.

O ataque ocorreu durante uma área residencial de Beirute e foi uma resposta ao bombardeio que matou 12 crianças e adolescentes em Israel no final de semana. Na ação, o comandante libanês do Hezbollah, Fuad Shukr, foi morto. O governo brasileiro apelou, ainda no comunicado, à comunidade internacional “para que se valha de todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter imediatamente o agravamento do conflito”.