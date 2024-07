Ivete Sangalo, Diogo Nogueira, Forfun e feira de vinho animam o fim de semana do DF Programação cultural também inclui sessão de cinema infantil, exposição de carros e eventos para todos os gostos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 19/07/2024 - 14h22 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h22 ) ‌



Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

A programação da Agenda Cultural do R7 está recheada de atrações neste fim de semana. Os principais eventos envolvem os shows de Ivete Sangalo e Diogo Nogueira, exposição de vinho e sessão de cinema infantil. Os eventos ocorrem a partir desta quinta-feira (18).

Cantores se apresentam neste fim de semana Reprodução/Instagram @ivetesangalo e @gustavomioto





Forfun

A banda de rock carioca Forfun tocará em Brasília nesta sexta-feira (19) com a turnê “Nós”. O grupo que fez sucesso nos anos 2000 se despediu dos palcos em 2015 e, após oito anos, anunciou o retorno nas redes sociais.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: sexta-feira (19)

Horário: 22h

Valor: a partir de R$ 150

Diogo Nogueira e Jorge Aragão

Para os sambistas de plantão, os cantores Diogo Nogueira e Jorge Aragão animarão Brasília nesta sexta-feira (19). Os dois são conhecidos por cantar “Pé na Areia”, “Clareou”, “O show tem que continuar” e “Som Original”.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sexta-feira (19)

Horário: 18h

Valor: A partir de R$ 111





Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo se apresenta neste sábado (20) em Brasília. Com hits que prometem levantar o público, a artista cantará “Tempo de alegria”, “ Cria da Ivete” e “Quando a chuva passar”. Na mesma noite, o cantores João Gomes e Juliete também sobem ao palco.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (20)

Horário: 18h

Valor: A partir de R$ 124





Gustavo Mioto e Murilo Huff





No domingo (21), é a vez do sertanejo com as apresentações de Gustavo Mioto e o projeto “Ao Vivão” de Murilo Huff. Será uma noite com muita animação e romantismo para encerrar o fim de semana em grande estilo.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: domingo (21)

Horário: 18h

Valor: A partir de R$ 126





Filmes serão exibidos durante programação de férias escolares





Meu Malvado Favorito 4

O Cine Brasília está com programação de férias e, para animar os estudantes, o espaço exibe a animação “Meu Malvado Favorito 4″ neste fim de semana. Para o filme específico, a sessão custará R$ 5. O longa “Divertidamente 2″, sucesso em bilheteria, também estará em exibição.

Onde: Cine Brasília - Asa Sul Entrequadra Sul 106/107

Quando: Sexta (19), sábado (20) e domingo (21)

Horário: conferir horários das sessões no site do cine Brasília

Valor: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) em sessões regulares; R$ 5 nas sessões de segunda-feira





Exposição terá atrações musicais e experiências gastronômicas Divulgação/ Wenderson Araujo





Expovitis

Com uma programação cultural extensa, a Expovitis Brasil 2024 chega a Brasília neste fim de semana. O evento oferecerá uma série de apresentações musicais e reúne produtores, enólogos, sommeliers e entusiastas do vinho para compartilhar conhecimentos e explorar novos produtos. Os cantores Zeca Baleiro, Kleiton e Kledir e a banda 14 Bis serão as atrações da exposição.

Onde: Parque tecnológico Ivaldo Censi

Quando: Sexta (19), sábado (20) e domingo (21)

Horário: 13h

Valor: a partir de R$ 95 (um dia); R$ 170 (dois dias); R$ 210 (três dias)





Percaminho - Cidade Visitada





Um oportunidade de explorar espaços da Praça dos Três Poderes mediante visitas guiadas, o projeto Percaminho-Cidade Visita, organizada pela Secretaria de Turismo, oferece um roteiro que percorre os principais símbolo de monumentos da democracia e história brasileira. As visitas têm saída da Casa de chá, recém inaugurada e acontecem de terça a sexta, às 11h e 16h30. No sábado e domingo, o passeio ocorre às 10h e 16h. O agendamento para a visita só é necessário para escolas.

Onde: Praça dos Três Poderes

Quando: até 31 de julho

Horário: terça a sexta, às 11h e 16h30; sábado e domingo, às 10h e 16h.

Valor: gratuito





Odisseia pelo Corpo Humano-Transformando Ciência em Cidade

A exposição “Odisseia pelo Corpo Humano-Transformando Ciência em Cidade” está em amostra no ParkShopping até 27 de julho. A mostra apresenta o que há de mais moderno em tecnologia, com projeção de conteúdos em linguagem acessível para diferentes idades.

Onde: ParkShopping Brasília

Quando: até 27 de julho

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h

Valor: gratuito





Exposição de Carros Antigos

Para os apaixonados por carros e motos, o Aeroporto de Brasília recebe mostra de automóveis antigos no saguão de desembarque. A exposição fica até 31 de julho, e a entrada é gratuita.

Onde: Saguão de desembarque do Aeroporto de Brasília

Quando: até 31 de julho

Horário: 24h

Valor: gratuito





Espaço dinâmico fica até agosto no shopping Reprodução/Instagram @brasiliashopping





Ballon Experience

O Brasília Shopping apresenta o “Ballon Experience”, uma aventura para a família toda. A atração convida o público a mergulhar em piscinas de bolinhas com cores vibrantes, sons envolventes e texturas surpreendentes.

Onde: Brasília Shopping

Quando: até 18 de agosto

Horário: domingo a sexta-feira, das 13h às 21h; sábados, das 10h às 22h.

Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)





Press Start

O Conjunto Nacional recebe o evento Press Start, uma experiência imersiva em games. O evento ocorre até 28 de julho com entrada gratuita. A mostra conta com uma exposição de consoles, uma área exclusiva de games com fliperamas e um palco de dança.

Onde: Conjunto Nacional

Quando: Até 28 de julho

Horário: 12h às 20h

Valor: Entrada gratuita





Festival reúne atrações musicais, parque de diversões e área gastronômica





Capital Moto Week

Brasília recebe a partir desta quinta-feira (18) o festival Capital Moto Week com diversas atrações musicais. São 10 dias de festival com área gastronômica, parque de diversões e muito rock. A expectativa é receber mais de 800 mil pessoas.

Onde: Parque da Granja do Torto

Quando: 18/7 a 27/7

Horário: 19h

Valor: A partir de R$ 50





*Sob supervisão de Augusto Fernandes