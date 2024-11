João Campos se reúne com Haddad para discutir equilíbrio fiscal do Recife Prefeito reeleito destacou a ‘boa relação de amizade e de parceria institucional’ com o ministro e disse que visita foi ‘de cortesia’ Brasília|Do R7, em Brasília 15/10/2024 - 14h03 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h35 ) twitter

João Campos se reuniu com Haddad e Rogério Ceron Antonio Cruz/Agência Brasil/15.10.2024

O prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), se reuniu nesta terça-feira (15) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o plano de equilíbrio fiscal do município. Também estavam na pauta do encontro os financiamentos com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e com Caixa Econômica Federal. Após a reunião, que também teve a participação do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o prefeito destacou a “boa relação de amizade e de parceria institucional” com Haddad.

“Poder tratar de pautas de trabalho relativas à operação de crédito com o Banco Interamericano, com a Caixa Econômica Federal, com as metas fiscais que o município também tem, já que a gente faz parte de um plano de ajuste de equilíbrio fiscal que o município aderiu há pouco mais de dois anos”, afirmou Campos.

O prefeito se referiu ao encontro como uma “visita de cortesia”. “Agradecer a ele, eu sei que ele sempre manifestou o apoio e o entusiasmo com a nossa caminhada lá no Recife. É uma tarefa sempre necessária ter alguém que lidera o Ministério da Fazenda com cuidado, com o equilíbrio das contas públicas e, ao mesmo tempo, garantir o potencial de investimento do nosso país”, disse.

O município do Recife aderiu ao PEF (Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal) em 2021. O programa é uma iniciativa do governo federal criada para auxiliar estados e municípios em situação financeira crítica a recuperarem sua estabilidade econômica.

Por meio do programa, as cidades participantes se comprometem a adotar medidas de controle de gastos, aumento de receitas e modernização administrativa como forma de reequilibrar suas contas públicas.

João Campos foi reeleito prefeito do Recife no primeiro turno das eleições, em 6 de outubro, com mais de 725 mil votos (78,11%). Ele é filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes.