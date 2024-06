Joaquim Barbosa dispara críticas a Lula: ‘Omisso’ e ‘conservador à la carte’

Brasília |Do R7, em Brasília, com informações da Agência Estado

Barbosa declarou voto em Lula em 2022 José Cruz/Agência Brasil

O ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa utilizou a rede social X (antigo Twitter) para atacar o Congresso e criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em quem declarou voto nas últimas eleições. Segundo ele, o petista é “omisso”, “conservador à la carte” e “incapaz de liderar o país” em determinadas questões.

Infelizmente, em inúmeras “questões de sociedade”, o país é acéfalo. O Congresso, omisso, retrógrado, um horror! O Presidente da República, também omisso em muitas questões, em cima do muro em outras, conservador “à la carte”, é incapaz de liderar o país em várias áreas em que — Joaquim Barbosa (@joaquimboficial) June 24, 2024

O ex-presidente do STF afirmou que Lula “é incapaz de liderar o país” em várias áreas em que se poderia avançar significativamente se o “natural poder de liderança e persuasão conferido ao ocupante da cadeira presidencial fosse inteligentemente usado para fazer avançar certas pautas que nos colocam na ‘vanguarda do obscurantismo’”.

Barbosa esteve no STF de 2003 a 2014, sendo que nos dois últimos anos foi presidente da Corte. Ele foi indicado por Lula a ingressar ao Tribunal e apoiou o petista nas eleições de 2022.

Após a vitória de Lula, o ex-ministro, na época, parabenizou o então presidente eleito. Também no X, ele disse que “venceram a democracia, a civilidade, a reverência às normas consensualmente estabelecidas para reger o bom funcionamento da sociedade”. “Parabéns a Lula, a Alckmin e aos governadores democraticamente eleitos neste domingo. E, claro, ao povo brasileiro.”

Na ocasião, ele também comemorou a derrota do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que saíram “de cena o grotesco, a barbárie e a intimidação como elementos indissociáveis do exercício cotidiano do poder”.