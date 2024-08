José Dirceu é internado em São Paulo com suspeita de insuficiência coronária Ex-ministro do governo Lula será submetido a um cateterismo na quinta-feira (1º); segundo familiares, ele está consciente Brasília|Do R7, em Brasília 31/07/2024 - 20h11 (Atualizado em 31/07/2024 - 20h19 ) ‌



José Dirceu é internado em hospital de São Paulo Marcello Casal/Agência Brasil

O ex-ministro José Dirceu (PT) foi internado nesta quarta-feira (31) em São Paulo com suspeita de insuficiência coronária. De acordo com o boletim médico divulgado por um hospital particular da capital paulista, Dirceu está na unidade para uma avaliação de saúde e deverá passar por um exame de cateterismo cardíaco na quinta-feira (1º). José Dirceu tem 78 anos.

Nas redes sociais, o filho de Dirceu, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), informou que seu pai está consciente e que os médicos realizarão um cateterismo para verificar se há obstrução em alguma artéria do coração.

O ex-ministro já passou pelo procedimento em 2007 e 2018, ocasiões em que não foi necessário a colocação de stent, que é um pequeno tubo expansível inserido em uma artéria para mantê-la aberta e permitir o fluxo sanguíneo. Ele é utilizado para tratar artérias bloqueadas ou estreitadas.

Dirceu havia sido internado em fevereiro para tratar uma pneumonia no mesmo hospital. No ano passado, ele também foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Brasília, onde passou por uma cirurgia no cérebro após ser diagnosticado com um hematoma subdural.

O petista assumiu a Casa Civil entre 2003 e 2005, durante o primeiro mandado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e exerceu o cargo de deputado federal durante três mandatos, todos pelo PT e representando o estado de São Paulo.